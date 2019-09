Andrea Damante commenta il libro di Giulia De Lellis e no, non l’ha presa bene

Avete presente Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, il libro scritto da Giulia De Lellis sulle corna ricevute da Andrea Damante? Se seguite la nostra esperta di tendenze preferita sicuramente sì, visto che Giulia ne parla continuamente.

In questi giorni, in cui erano emersi alcuni dettagli inediti sulla loro relazione (come il fatto che Andrea le avesse imposto un rigido regime alimentare), avevamo però sempre e solo sentito la campana di Giulia, con il Dama chiuso in un silenzio assordante.

Quali saranno i pensieri del dj? Come avrà preso tutto ciò? A rispondere ci ha pensato oggi il diretto interessato, che, intervistato dal settimanale Gente, ha voluto finalmente dire la sua e no, non l’ha presa proprio benissimo:”Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così. Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f…..ie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere”. E ha poi concluso:”Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, una roba fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”

