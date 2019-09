Alessia Marcuzzi commenta gli ascolti di Temptation Island Vip

La prima puntata di Temptation Island Vip è andata in onda ieri sera e si è dovuta scontrare contro il colosso Montalbano, piazzato all’ultimo minuto da Rai 1.

Il programma dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi non è riuscito a replicare i numeri della prima puntata dello scorso anno, quando a condurre c’era Simona Ventura, ma ha conquistato 2.949.000 telespettatori con il 18,2% di share.

Molte le critiche rivolte ai concorrenti di quest’anno, poiché il confronto con la scorsa edizione, nella quale erano presenti nomi forti come Valeria Marini, Sossio Aruta e Stefano Bettarini, era inevitabile. Quest’anno infatti i personaggi coinvolti potrebbero far pensare ad un’altra edizione classica di Temptation Island, l’ultima andata in onda solo due mesi fa.

A commentare gli ascolti usciti questa mattina ci ha pensato la conduttrice Alessia Marcuzzi:”Grazie a tutti! Considerando che le vicende del Commissario fanno ormai parte del mio karma, siamo andati benissimo. Sono contenta che vi sia piaciuto Temptation e ho letto tanti commenti affettuosi e divertenti. Vi abbraccio tutti”.

