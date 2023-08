“Temptation Island”, ecco che fine hanno fatto le coppie

“Temptation Island” è stato una tappa importante per la vite delle sette coppie di concorrenti. Alcuni hanno rafforzato il rapporto, altri hanno finalmente messo fine a relazioni ormai esaurite e altri ancora ne sono usciti insieme, ma con le ossa rotte. A guidarli nel loro percorso Filippo Bisciglia, che su “Tv, Sorrisi e Canzoni” ha dato un giudizio sull’epilogo delle storie d’amore.

Bisciglia: “Si fidano di me, il mio ruolo è ascoltare” L’ultima edizione di “Temptation Island” ha registrato dati di ascolto straordinari. Merito delle storie dei protagonisti, a cui il pubblico si è affezionato puntata dopo puntata, ma anche del “timoniere” Filippo Bisciglia che li ha guidati tra tempeste, crisi e riappacificazioni. Una sorta di fratello maggiore, a cui le coppie si sono rivolte nei momenti di difficoltà. “Il mio ruolo è quello di ascoltarli, altrimenti diventa un talk. Le loro storie mi appassionano e a volte intervengo solo per il loro bene. Si fidano tantissimo di me. Alla fine sono tutti dei giovani normalissimi che cercano risposte a dei loro interrogativi”, racconta il conduttore a “Tv, Sorrisi e Canzoni”.

“Mirko e Greta? L’amore non va giudicato” Il triangolo Perla-Mirko-Greta è quella che ha appassionato di più i telespettatori, anche per i risvolti sorprendenti che ha avuto dopo la fine del programma. La coppia di Rieti era entrata in crisi dopo cinque anni, ma quello che sembrava una normale turbolenza passeggera si è trasformata in altro. A “Temptation Island”, infatti, Mirko ha incontrato la single Greta e tra i due è scattata la scintilla. Dopo poche settimane i due si sono regalati un tatuaggio di coppia e sembrano conoscersi già da una vita. “Credo nel colpo di fulmine perché mi è capitato tante vole nella vita”, il commento di Bisciglia. “L’amore non va giudicato, specie nel loro caso: lo si legge negli occhi che si sono trovati”.

Il destino delle coppie E le altre coppie? A mandare in crisi i milanesi Isabella e Manu era stato il diverso stile di vita, ma hanno superato le differenze mettendo da parte il portafoglio e aprendo il loro cuore. Lieto fine anche per Gabriela e Giuseppe: dopo essersi lasciati e ripresi ora hanno deciso di scrivere un nuovo capitolo del loro amore. Davide e Alessia invece, pur uscendo insieme, al momento sono in pausa di riflessione. Lui non ha digerito i comportamenti della fidanzata, che è tornata a vivere dalla mamma.

Le relazioni finite Due fidanzate si sono prese una bella rivincita sui compagni, dopo aver subito per mesi. Ale ha mollato a distanza il fidanzato Federico (perché lui non si è presentato al falò), vivendosi il flirt con il single Lollo. Anche Francesca ha tagliato i ponti con Manuel che per troppo tempo l’ha sminuita. Adesso è concentrata solo su se stessa e sulla sua felicità. E’ stato invece Daniele a lasciare Vittoria, dopo averla vista avvicinarsi a Edoardo. Lei (che desiderava allargare la famiglia) è ancora innamorata di lui, ma al momento Daniele non ha intenzione di tornare indietro.