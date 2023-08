Louis Tomlinson, fan in coda 12 giorni prima del concerto a Lido di Camaiore

Louis Tomlinson tornerà in Italia il 29 agosto a Lido di Camaiore, presso il Parco Bussoladomani per l’edizione 2023 dell’Away From Home Festival, ideato e curato da lui stesso. Cresce l’attesa tra i fan. Addirittura quattro giovani fan sono arrivate dalla Spagna ben 12 giorni prima per essere le prima della fila per quando apriranno i cancelli. E pensare che qualcuno aveva strabuzzato gli occhi quando qualche settimana fa alcuni appassionati di Harry Styles si erano presentati una settimana prima del suo concerto al Campovolo.

Prime della fila La Nazione riporta la notizia, raccontando che le quattro ragazze si sono sistemate davanti all’ingresso del parco cittadino con tutta la pazienza del mondo, e trascorrono il tempo tra teli da spiaggia, seggioline pieghevoli, e i sacchi a pelo per la notte. “Sì, è da pazzi, lo sappiamo”, acconsentono. Ma non sono delle neofite di questa situazione dato che le stesse sono state anche le prime della coda per le prime due edizioni dello stesso festival a Londra e Malaga.

Il festival a Lido di Camaiore Dopo il successo delle prime due edizioni sold-out nelal capitale britannica (2021) e nella città andalusa (2022), il festival di un giorno ideato e curato da Louis Tomlinson, The Away From Home Festival, arriva quest’anno a Lido di Camaiore. L’evento vanta una line-up che include alcuni dei nomi del panorama del Regno Unito tra indie e punk rock, come Blossoms, oltre ai Cribs, gli HotWax e Andrew Cushin. Il festival sarà inoltre caratterizzato da dj set durante tutta la giornata di Abbie McCarthy di BBC Radio 1 e della leggenda dei Libertines Carl Barat. Louis Tomlinson si esibirà in un set speciale da headliner per chiudere la giornata.