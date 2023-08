Jovanotti continua la fisioterapia e riceve visite, guarda chi è andato a trovarlo…

Jovanotti continua la fisioterapia e riceve nuove visite. Rientrato da Santo Domingo pochi giorni fa dopo il brutto incidente di cui è stato vittima in bicicletta, il cantante aggiorna i fan sul suo percorso di riabilitazione nel centro del Fisioterapia di Fabrizio Borra E dopo la visita di Gianni Morandi altri amici hanno voluto passare a salutarlo e ad augurargli una veloce ripresa. Tra questi Gian Marco Tamberi, il suo bassista Saturnino, di cui Jova condivide anche un divertente video e Benny Benassi.

Tamberi e Jovanotti si erano conosciuti proprio da Borra, a Forlì, quando, come ha raccontato lo stesso cantante nel post accanto alle foto condivise sui social: “Gimbo stava recuperando da quel brutto infortunio che lo aveva fermato anni fa e io ero di passaggio per farmi fare un programmino di allenamento prima di un tour. Poi siamo rimasti in contatto e lui, ogni volta prima di un grande evento, passa da Forlì a farsi fare il tagliando”. Per l’amico l’artista non ha che parole di lode ricordando alcuni momenti del passato: “@gianmarcotamberi è uno dei più grandi atleti della nostra storia olimpica e mondiale, l’uomo che vola a 2 metri e mezzo da terra, le sue gare sono emozionanti ed esaltanti. Chi c’era a @jovabeachparty 2022 si ricorda quel video di apertura con lui che volava al rallentatore e che ogni volta faceva esplodere la festa”. Poi il cantante aggiunge: “Il 20 agosto ci sarà la gara di salto in alto si mondiali in Germania e noi saremo tutti davanti alla tv a trattenere il fiato e a fare il tifo. Oggi è stato bello trovarci e augurarci il meglio. Forza Gimbo!”.

Un post a cui Tamberi ha subito risposto scrivendo: “Ogni volta che ti incontro imparo qualcosa. Grazie Maestro”.

A trovarlo sono andati però anche il dj Benny Benassi e il suo bassista, Saturnino, che gli ha portato dei regali… speciali, come mostra il simpatico video postato da Jova: la statuetta della madonnina di Lourdes e una t-shirt bianca e la scritta “Lourdes” in rosso.

Jova sembra apprezzare “lo scherzo” e ringrazia l’amico con un grosso bacio sulla fronte.