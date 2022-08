Vasco Rossi “stanco” dell’assedio dei fan: “Sono gentile, disponibile ma.. non sempre a disposizione”

Il rocker manda un messaggio di “chiarimento” ai suoi tanti ammiratori su Facebook

“D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una foto… trasmettermi l’entusiasmo…”, inizia così il lungo post di Vasco Rossi ai suoi fan, i quali, specie in estate, si affollano a centinaia sotto casa sua. Un assedio che al rocker di Zocca sembra cominciare a stare un po’ stretto. “Ma a Vasco tutto questo fa piacere o no?”, chiede retoricamente il cantante: “A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia…”.

Il Komandante manda insomma un chiaro messaggio ai suoi ammiratori sottolineando come la loro costante presenza anche nella sua vita privata sia difficile da gestire: “Io mi adeguo ! Mi adatto.

Tutto qua. Mi organizzo… Tratto… Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte. Qualcuno dice che sono umile… Ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile…” e poi conclude con una sorta di monito: “Questo però non significa che io sia “a disposizione” .

Chi capisce questa differenza.. Ha capito tutto. Della vita… E Anche di me…”