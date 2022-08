L’indiscrezione su Francesco Totti: “Noemi Bocchi è incinta”

Dopo l’annuncio della rottura con Ilary Blasi, non si placano le indiscrezione sulla nuova relazione dell’ex calciatore

Le voci sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano non avere una fine. Da quando la coppia ha annunciato la rottura, nell’ambiente romano e non solo si cerca di capire cosa sia successo e soprattutto se la relazione tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi sia vera. L’ultima indiscrezione ha, però, dell’incredibile. La nuova fiamma dell’ex capitano della Roma sarebbe incinta. La notizia, lanciata per primo dal Corriere della Sera, ha fatto presto il giro della rete, destando non poco scalpore.

Mentre la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” si è prima concessa una vacanza con i figli in Tanzania, poi qualche giorno al mare e infine un po’ di relax sulle Dolomiti, Totti a luglio sarebbe sempre rimasto a Roma, dove è stato beccato dai paparazzi mentre usciva proprio da casa di Noemi. Qualche giorno dopo, però, ha dato il cambio all’ex moglie a Sabaudia, sul litorale romano, per trascorrere del tempo con i ragazzi. Proprio nelle vicinanze della villa avrebbe preso una casa in affitto la nuova fidanzata. Ma i due non sono stati avvistati insieme.