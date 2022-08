La scaletta del concerto di Gianna Nannini a Castellammare del Golfo

Il tour internazionale di Gianna Nannini sbarca a Castellammare del Golfo: scaletta eccezionale per l’artista di Siena

Gianna Nannini, dama del rock italiano, ha finalmente iniziato il suo tour estivo anche se con qualche giorno di ritardo rispetto gli altri artisti. Dopo due anni di stop a causa del Covid, la cantante di Siena ha fatto il suo debutto al teatro Artemio Franchi di Firenze davanti a decine di migliaia di persone, pronte a farsi travolgere dall’energia e dalla passione della sua musica. Un successo clamoroso per Gianna Nannini, che entra nella scena estiva del 2022 subito dopo il termine del tour di Vasco Rossi, con il quale condivide l’anima rock. Fanno parte della generazione di cantanti capace di scavalcare le generazioni e di unire giovanissimi e adulti che si riconoscono nella loro musica. Il concerto di Gianna Nannini a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, il 10 agosto, fa parte del tour estivo cominciato a fine luglio dalla Svizzera e che si concluderà a settembre a Fermo. La scaletta scelta da Gianna Nannini è un concentrato della sua produzione musicale degli ultimi 40 anni, un viaggio straordinario nell’arte di una delle cantautrici più amate del nostro Paese.

GIANNA NANNINI A CASTELLAMMARE DEL GOLFO, LA SCALETTA

Con un repertorio come il suo, Gianna Nannini non ha sicuramente avuto difficoltà a realizzare una scaletta capace di catturare l’attenzione del suo pubblico ininterrottamente per oltre due ore. La cantante di Siena ha una presenza scenica enorme, che supportata da una produzione musicale immortale, capace di scrivere pagine importanti dell’arte del nostro Paese, rende ogni concerto un vero e proprio evento. Inoltre, Gianna Nannini ha realizzato non una ma ben due scalette, di cui una dedicata al concerto allo stadio Artemio Franchidi Firenze, gremito per lei, proprio a sottolineare l’eccezionalità dell’appuntamento. Per tutti i concerti del tour vero e proprio che è partito da St Moritz il 29 luglio, la scaletta è pressoché uguale a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto per esigenze particolari. Quasi 20 canzoni per Gianna Nannini che continua a richiamare migliaia di persone a ogni suo spettacolo, quasi sempre sold out in pochi giorni. Ecco, quindi, la possibile scaletta del concerto di Gianna Nannini a Castellammare del Golfo:

La differenza Motivo Fenomenale Profumo Ragazzo dell’Europa Scandalo Ogni tanto Vieni ragazzo Amandoti Sei nell’anima Io Fotoromanza America Latin Lover Hey bionda Bello e impossibile Una luce Meravigliosa creatura La fine del mondo

IL TOUR DI GIANNA NANNINI

Partito da St Moritz il 29 luglio, il tour di Gianna Nannini consta di 13 date che copriranno l’intero Paese da nord a sud. Dopo l’appuntamento di Castellammare del Golfo, la cantante è attesa a Siracusa, Alghero, Livorno, Vicenza, Cremona, Osimo e Codigoro, dove ci sarà la chiusura il prossimo 11 settembre.