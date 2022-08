La dedica d’amore di Adriano Celentano alla moglie Claudia Mori… a 58 anni dalle loro nozze

Il Molleggiato pubblica sui social una canzone datata 2013 scritta da Giuliano Sangiorgi ed eseguita dai Negramaro

Il 14 luglio scorso hanno festeggiato 58 anni di matrimonio e Claudia Mori e Adriano Celentano sono sicuramente ancora la “coppia più bella del mondo”, come recitava una canzone del Molleggiato del 1968.

Al punto che a pochi giorni dall’anniversario il cantante ha voluto fare un regalo social alla sua compagna di un vita, sua moglie dal 1964, pubblicando per lei una dedica d’amore, un suo brano del 2013 “Io non ricordo (da quel giorno tu)” scritto da Giuliano Sangiorgi ed eseguito dai Negramaro, con il video che lo accompagnava in cui scorrono le foto, le clip, le istantanee che li ritraggono in alcuni momenti di vita privata vissuta insieme.

Ad introdurre il video del brano, un messaggio in cui Celentano si allontana, almeno apparentemente, dalla politica e dai temi sociali che di norma contraddistinguono i suoi post: “Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene… e in attesa di attaccare qualcuno o forse TUTTI, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli…”, firmato L’inesistente.

Celentano e la Mori (vero cognome Moroni)si sposarono alle 3.30 del mattino del 14 luglio 1964, nella chiesa di San Francesco a Grosseto, riuscendo così, grazie all’ora insolita ad evitare fotografi e giornalisti. Si erano conosciuti qualche anno prima quando Adriano era già una star da milioni di dischi. La loro relazione era cominciata però sul set di un film in cui recitavano per la prima volta insieme, nel 1963 “Uno strano tipo”. Fu amore a prima vista e divennero subito “la coppia più bella del mondo”.