I Fratelli Caputo, il cast della miniserie con Nino Frassica e Cesare Bocci

Fratelli Caputo è una miniserie italiana uscita per la prima volta nel 2020. Creata da Valentina Capecci, la serie è diretta da Alessio Inturri e racconta la storia di Nino e Alberto due fratellastri molto diversi in lotta per la stessa poltrona da sindaco.



Vediamo il cast della serie:



– Nino Caputo è il protagonista di Fratelli Caputo, miniserie che racconta la lotta di due fratellastri molto diversi, decisi a conquistare la poltrona di sindaco di un piccolo paese siciliano. Ad interpretare Nino Caputo è Nino Frassica.



– Coprotagonista della serie è Cesare Bocci, nei panni del fratello di Nino, Alberto Caputo.



– Nel cast anche Sara D’Amario nei panni di Patrizia.



– Barbara Caputo è interpretata da Giorgia Boni



– Nel cast anche Giancarlo Commare nei panni di Simone



– Andrea Caputo è interpretato da Riccardo De Rinaldis



– Nella serie appare anche Red Canzian nei panni di se stesso