Un disegnatore e il suo “doppio”

“L’avventura è cercare qualcosa che può essere bella o pericolosa, ma che vale la pena vivere…”. In questa affermazione di Hugo Pratt c’è tutto il suo personaggio, la sua vita e il suo alter ego.



Il documentario “Corto Maltese – La doppia vita di Hugo Pratt”, diretto da Thierry Thomas e in onda giovedì 11 agosto alle 19.15 su Rai 5, va alla scoperta della genialità del disegnatore italiano che con il suo Corto Maltese è diventato uno dei più grandi maestri del fumetto del Novecento, vero e proprio antesignano della corrente contemporanea della Graphic Novel.