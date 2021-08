Paola Perego, annuncio a sorpresa: sarà nonna bis, i dettagli

La figlia della moglie di Lucio Presta è incinta per la seconda volta: i dettagli in una foto pubblicata sui social

Cicogna bis nella famiglia di Paola Perego che diventerà nonna per la seconda volta. La figlia primogenita Giulia Carnevale è incinta. Lo ha annunciato quest’ultima, con tanto di foto di lei con il pancione avvolta tra le braccia del compagno Filippo Giovannelli. La ragazza, 29 anni, è ai primi mesi di gravidanza. Nell’ultimo post pubblicato ieri sera da Filippo sul suo profilo Instagram, si vede l’analista finanziario tenere tra le proprie mani il pancione della sua amata Giulia, di professione agente di spettacolo. La coppia è stata immortalata mentre guarda in camera e sorride.

Al momento nessun commento da parte di Paola Perego, che preferisce mantenere massimo riserbo sulla notizia pur amando il suo nuovo ruolo di nonna. In diverse interviste, la conduttrice ha dichiarato che diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i suoi figli molto giovane e oggi ha una consapevolezza diversa. Per la prima volta è diventata nonna a 52 anni, alla fine del 2018, di Pietro annunciando al mondo intero la gioia di stringerlo tra le sue braccia.

Giulia Carnevale, come il fratello Riccardo, è nata dal matrimonio finito tra Paola Perego e Andrea Carnevale. Oggi la conduttrice è felicemente sposata con Presta, manager di tanti personaggi famosi, e curiosamente. Tra qualche mese si divertirà di nuovo a cambiare pannolini, ma per il nipotino. La gravidanza della figlia è il fiore all’occhiello di un periodo d’oro per il volto Rai.

Gossipetv.com