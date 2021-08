Maria De Filippi su Rai1 prima di Uomini e Donne e Amici: cosa farà

La conduttrice inaugura la sua nuova annata televisiva con lo sbarco in Rai per una sera chiamata da Conti e Incontrada

La nuova stagione televisiva è alle porte, dai canali Rai a quelli Mediaset. Il 9 e il 10 settembre prossimo, in prima serata su Rai1 e in diretta dall’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenteranno la quindicesima edizione dei Seat Music Awards 2021. Ormai la manifestazione è diventata l’evento musicale live dell’estate tv. Messo in soffitta il Festivalbar, eccezione fatta per Battiti Live che via via si sta avvicinando al flop, gli Awards rappresentano un’occasione per fare il punto della discografia con la consegna di numerosi premi a chi, tra giugno 2020 e settembre 2021, ha conquistato certificazioni d’oro, platino e multiplatino sia per gli album che per i singoli.

Quest’anno il palcoscenico dei Music Awards 2021 ospiterà non soltanto cantanti, ma anche star del piccolo schermo. A grande sorpresa su Rai1 arriva Maria De Filippi. La conduttrice, sul palco dell’Arena di Verona, ritroverà Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Con il primo ha condotto il Festival di Sanremo 2017, mentre con l’attrice ha stretto negli anni precedenti delle collaborazioni per averla in giuria ad Amici.

Si tratta soltanto di una semplice ospitata. Molto probabilmente sarà lei a consegnare un premio per le vendite ad alcuni ragazzi di Amici. Questo, però, rappresenterà un modo di vederla in televisione prima degli inizi di Uomini e Donne e della ventunesima edizione del suo talent. Proprio sulla rete di Stefano Coletta la De Filippi doveva condurre con Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli un evento contro la violenza sulle donne lo scorso anno. Poi non se ne fece più niente.

Tra i cantanti e ospiti musicali che saliranno sul palco dell’Arena di Verona durante i Seat Music Awards va segnalata la presenza di Sangiovanni, il talento lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Con il suo primo album e i singoli “Malibu”, “Hype”, “Tutta la notte” e “Lady”, ha ottenuto un grandissimo consenso da parte del pubblico tanto da meritarsi il premio. Premio che sarà consegnato dalla moglie di Costanzo.

