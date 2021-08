Juliana Moreira con Stoppa in Thailandia: “La nostra attività sta fallendo”

La soubrette brasiliana e l’ex inviato di Striscia la notizia hanno momentaneamente lasciato l’Italia

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono tornati in Thailandia, paese dove si recavano almeno una volta l’anno prima dell’emergenza Coronavirus. La modella brasiliana ha condiviso su Instagram un tenero scatto con la figlia Lua, scatenando subito l’ira di alcuni haters infastiditi dal viaggio all’estero date le varie restrizioni in Italia anti Covid-19. Juliana ha messo subito a tacere i criticoni svelando di trovarsi nel Sud-Est asiatico per alcuni affari di lavoro che, purtroppo, non stanno andando nel migliore dei modi.

“Noi poveri comuni mortali italiani non possiamo recarci per turismo in Thailandia come in tantissimi paesi extra UE, w l’Italia e le ingiustizie!”, ha scritto qualcuno sui social network alzando subito un polverone sulla questione. Non si è fatta attendere la reazione di Juliana Moreira, che ha chiarito tutta la situazione:

“Sono 15 anni che veniamo in Thailandia, abbiamo aperto un’attività che, ovviamente, è quasi al fallimento data la situazione. Abbiamo anche un conto corrente aperto che se non movimentiamo verrà chiuso. Siamo stati costretti a venire per far fronte alle esigenze lavorative. Abbiamo fatto tutto quello che richiede la legge per venire e adesso stiamo passando le vacanze in quarantena”

Juliana Moreira ha inoltre confidato di voler andare in Brasile per rivedere la sua famiglia ma non essendo più residente in Sud America e non avendo alcun tipo di lavoro in quella parte del mondo è al momento impossibile. La soubrette ci ha tenuto poi a precisare che in molti posti si può viaggiare rispettando pienamente le regole:

“Siamo chiusi in albergo, in quarantena preventiva, con tre tamponi da fare anche senza nessun tipo di sintomi”

Juliana Moreira non ha specificato il tipo di attività che ha aperto con il marito Edoardo Stoppa in Thailandia. Non è escluso che sia legata alla Muay Thai, la boxe thailandese di cui sia Juliana sia Edoardo sono appassionati. I due l’hanno scoperto durante il primo viaggio dalle parti di Bangkok ed è stato amore a prima vista.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si sono recati in Thailandia per il loro primo viaggio di coppia e ogni anno trascorrono almeno tre mesi dall’altra parte del mondo. Almeno fino allo scoppio della pandemia, che ha costretto il 47enne e la moglie a rivedere i vari progetti personali e professionali.

Gossipetv.com