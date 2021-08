Ecco chi interpreterà Morticia Addams nella serie diretta da Tim Burton

Annunciato il nome dell’attrice che raccoglierà il testimone da Anjelica Huston nello show su Mercoledì

A raccogliere il testimone di Morticia dopo Carolyn Jones e Anjelica Huston sarà Catherine Zeta-Jones. L’attrice gallese apparirà in un ruolo da guest star nei panni dell’iconica matriarca della famiglia Addams nella serie su Mercoledì diretta da Tim Burton. Zeta-Jones si unisce ai membri del cast già annunciati: Jenna Ortega, che impersonerà proprio la figlia, e Luis Guzmán, che sarà Gomez Addams, il marito di Morticia.



Mercoledì, otto episodi per Netflix, è descritto come un mystery soprannaturale che racconta gli anni di Mercoledì Addams da studentessa alla Nevermore Academy: i tentativi della ragazzina di padroneggiare la sua abilità psichica, contrastare una mostruosa follia omicida che terrorizza la città e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre cerca di gestire nuove e complicate relazioni adolescenziali.



Come detto, Zeta-Jones è l’ultima attrice a impersonare Morticia in un live-action. Carolyn Jones ha interpretato il personaggio per la prima volta nella serie TV La Famiglia Addams degli anni ’60. Ma la performance più celebre è quella di Anjelica Huston nei due film della Famiglia Addams negli anni ’90. Più di recente, Charlize Theron ha doppiato Morticia nel film d’animazione La Famiglia Addams del 2019.

