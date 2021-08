Anna Tatangelo e la foto bollente: arriva la reazione del fidanzato Livio Cori

I due cantanti sono usciti ufficialmente allo scoperto dopo le foto del settimanale Chi

Anna Tatangelo e Livio Cori stanno insieme. Dopo aver provato a negare il gossip qualche tempo fa i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una bollente vacanza in Costiera Amalfitana. Archiviato il basso profilo, quindi, Anna e Livio non si nascondono più: su Instagram si sono lasciati andare a dolci commenti e svariati like.

L’ultima foto Instagram – che potete ammirare più in basso – ha fatto impazzire tutti i follower di Anna Tatangelo. Nello scatto l’ex compagna di Gigi D’Alessio mette in mostra tutta la propria sensualità e avvenenza. Tra i tanti a complimentarsi c’è anche Emma Marrone, che non può fare a meno di sottolineare la bellezza della collega.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Livio Cori: il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo ha piazzato ben tre cuori blu sotto lo scatto Instagram. In uno precedente, invece, Livio ha scritto “il blu ti dona”. La risposta di Lady Tata non si è fatta attendere: la 34enne ha lasciato tre cuori, pure lei blu (sarà forse un colore legato alla loro liaison?), al nuovo compagno.

Stando alle ultime indiscrezioni pare che la love story tra Anna Tatangelo e Livio Cori sia sbocciata qualche mese fa anche se i due si conoscevano da svarianti anni. Livio ha collaborato in passato con Gigi D’Alessio, compagno della Tatangelo per ben dodici anni.

Livio Cori, 31 anni, è un cantante e attore napoletano. È stato nel cast della serie tv cult Gomorra e nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo.

Gossipetv.com