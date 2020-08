Nancy Coppola dimagrita di 20 chili: “Non è stata una passeggiata”

La ex concorrente dell’Isola dei Famosi mostra ai follower il risultato del bendaggio gastrico a cui si è sottoposta mesi fa mettendo a confronto due sue immagini

Era ottobre 2019 quando Nancy Coppola spiegava ai fan l’intenzione di sottoporsi a un intervento di bendaggio gastrico per perdere peso e per “tornare ad accettare il mio corpo”. Adesso, a distanza di 10 mesi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha mostrato il risultato di quell’operazione mettendo a confronto due immagini che esaltano l’evidente cambiamento. Ben 20, infatti, sono stati i chili persi.

“Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata… CE L’HO FATTA ! Meno 20kg”, ha scritto la cantante: “Grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno”. Tanti i complimenti da parte dei fan che si sono congratulati con lei per la forza di volontà e tanti anche coloro che non hanno mancato di farle notare come la sua bellezza trasparisse anche prima del drastico dimagrimento: “Ti ho conosciuta con 20 kg in più e posso garantire che non eri meno bella di quanto lo sei adesso”, le ha scritto qualcuno.

Nancy Coppola, concorrente dell’edizione del 2017 dell’Isola dei Famosi, aveva spiegato di volersi sottoporre al bendaggio gastrico per tornare ad accettare il suo corpo “dopo due amate e desiderate gravidanze”, riferendosi ai figli Vincenzo e Giulia , avuti dal marito Carmine. “Non giudicatemi se non ho la forza di dimagrire aiutandomi con diete e tisane e sopratutto non voglio nascondervelo anzi ho il piacere di condividerlo insieme a voi questo mio momento OGGI penso a me”, aveva aggiunto.

Ma cos’è il bendaggio gastrico? Si tratta di un intervento di chirurgia bariatrica che limita l’introduzione del cibo attraverso un’azione prevalentemente di tipo meccanico; è classificato tra gli interventi di tipo restrittivo perché viene ridotto chirurgicamente il volume dello stomaco, per cui ne consegue un’insorgenza precoce del senso di sazietà e una ridotta capacità di assunzione del cibo. Per sottoporsi a questo trattamento è necessario rivolgersi ad uno specialista ed seguire tutte le sue indicazioni anche nei mesi successivi.





