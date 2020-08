Martina Colombari a tutta bellezza: l’ex Miss Italia in vacanza è uno schianto

L’ex miss Italia ha appena compiuto 45 anni e li porta in maniera splendida…

Martina Colombari ha appena spento 45 candeline ma nessuno lo direbbe mai guardando le foto che la bellissima ex Miss Italia posta sui suoi social…

NELLA SUA AMATA ROMAGNA – Finita finalmente la quarantena, Martina era scappata immediatamente a Riccione con il figlio Achille confermando l’amore per la sua terra ed ora si sta godendo questa strana estate post-Covid nei luoghi che più ama con il marito Alessandro “Billy” Costacurta.

COMPLEANNO IN SPIAGGIA – Come un anno fa, anche quest’anno Martina ha voluto festeggiare il suo 45esimo compleanno in spiaggia con la famiglia e purtroppo meno amici a causa dell’emergenza Covid ancora in corso…

ANORESSICA? RIDIAMOCI SU – Martina continua a essere spesso bersaglio di critiche per il suo fisico asciutto e modellato dall’allenamento, considerato troppo magro e, per alcuni, addirittura un incitamento all’anoressia. Accuse a cui lei ha sempre risposto in maniera molto ferma e determinata e che negli scorsi giorni ha messo a tacere pubblicando una sua bella foto mentre addenta un goloso e ipercalorico bombolone alla crema che una sua cara amica, Chiara Lieto ha commentando dicendo: “Quando leggo che non mangi muoio dal ridere! Che bontà!”.





Oggi.it