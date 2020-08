Emma Marrone che chic in barca, poi fa ridere tutti con la nuova foto

Bellissima e più in forma che mai questa estate Emma Marrone che con le sue foto fa il pieno di like e di complimenti. Uno scatto in barca e lei con il suo adorato rossetto rosso, occhialoni scuri, camicia bianca e cappello sembra una diva d’altri tempi. Un selfie serio e tutti le dicono che è davvero chic, non glielo fanno notare solo i fan sempre pronti a sostenere ogni sua novità ma anche Jo Squillo, Elisa D’Ospina, Alessia Marcuzzi, Eva Riccobono e tutte le amiche vip una dopo l’altra. E’ una nuova Emma Marrone quella che si mostra in vacanza tra Sorrento e Capri, che ha scelto le vacanze in barca e un nuovo look? Per niente, Emma non cambia e fa bene, dopo tanti complimenti di chi la paragona a Brigitte Bardot e anche di più, arriva la foto della cantante che in barca pesca il pesce per la cena. Altro boom di like per la cantante apprezzata non solo per il suo talento ma anche per come gestisce il suo rapporto con i follower.

In vacanza con gli amici anche Emma Marrone questa estate ha scelto la Campania e sui social confessa che va tutto bene e che anzi dire così è molto riduttivo. E’ grata di tutto ciò che ha e sa bene che possiede tanto anche se continua a mancarle l’amore. Ha confidato che è single e che potrebbe essere così per sempre.

C’è intanto chi vorrebbe un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ma è solo il gossip che ci crede e spera di beccarli insieme come un tempo. Lei single, lui che per la seconda volta si è allontanato da Belen Rodriguez. Sarebbe un bel finale, da film ma poco reale. Intanto, attendiamo tutti Emma Marrone con la sua nuova musica, il prima possibile su un palco.





