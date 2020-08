Ciavy e Valeria insieme dopo Temptation Island? Indizi social li mostrano nello stesso posto

Entrambi hanno realizzato uno shooting nella medesima location e con lo stesso fotografo, le cui immagini sono state pubblicate sui rispettivi profili social a distanza di pochissime ore. Coincidenza o segnale di un possibile ritorno di fiamma? Eppure i due sembravano essersi detti addio al falò di confronto a Temptation Island.

A poche settimane da quando si sono lasciati a Temptation Island, si torna a parlare di Ciavy e Valeria Liberati. Attesi e immancabili i rumors che parlano di un possibile ritorno di fiamma, alimentati da alcuni indizi apparsi sui social. Al momento i condizionali sono rigorosamente d’obbligo, ma le foto pubblicate dai due diretti interessati che li mostrano nella stessa location quantomeno fanno sorgere il dubbio su un riavvicinamento.

Entrambi, infatti, hanno pubblicato nelle stesse ore uno scatto di uno shooting effettuato con il medesimo fotografo. Inoltre, come chiarisce la story qui sopra, CIavy e Valeria si trovavano a bordo di una piscina: è quella di un noto stabilimento balneare del litorale romano, a Ostia. Dunque, i due stanno sfruttando la popolarità televisiva raggiunta grazie a Temptation Island per realizzare servizi fotografici per le loro pagine Instagram: il fatto che Valeria e Ciavy abbiano posato nello stesso posto e probabilmente lo stesso giorno è un semplice caso (ovviamente non ci sarebbe nulla di male o di assurdo nel lavorare insieme dopo l’addio) o un’anticipazione data in pasto ai fan di Temptation che prelude all’annuncio di un ritorno insieme?

Non resta che attendere per saperne di più. Intanto, la maggioranza del pubblico di Canale 5 non tifa certo per un ricongiungimento. La coppia formata dalla Liberati e da Ciavy (nome d’arte di Andrea Maliokapis) è stata anzi la più discussa. Il PR romano è stato attaccato da diversi spettatori e accusato di essere troppo possessivo nei confronti dell’allora fidanzata. I due hanno scelto di lasciarsi durante il falò di confronto a Temptation Island. Nel corso del programma lei si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Basciano e si è resa conto di aver ritrovato se stessa lontano da lui. Nessuno dei due ha mostrato di avere rimpianti. Una volta conclusa l’esperienza a Temptation, la Liberati ha ammesso che tra loro “c’erano ossessione e possesso” e non vero amore. Anche Ciavy ha manifestato l’intenzione di voltare pagina e mettere una pietra sul passato. Sarà davvero così?

Tv.fanpage.it