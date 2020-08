Barbara d’Urso, quattro dita ai piedi? Interviene Gabriele de Il Collegio

Barbara d’Urso è un’esplosione di sensualità su Instagram. Ogni giorno pubblica foto diverse delle sue vacanze e non mancano mai quelle in cui mostra un fisico mozzafiato, levigato da anni di sana alimentazione, palestra, danza classica e boxe (la sua ultima passione). Un uragano di energia, la d’Urso, che anche in vacanza si concede sedute di allenamento e scatti che fanno tanto chiacchierare.



Nonostante sia palese la sua bellezza (i pareri personali su Barbara come conduttrice non c’entrano nulla), c’è chi la critica senza sosta su Instagram, accusandola di utilizzare sempre Photoshop. La conduttrice non ha detto nulla al riguardo, anche se a puntarle il dito contro è un personaggio piuttosto conosciuto: adesso un’ex star del programma Il Collegio ha voluto sottolineare qualcosa d’insolito che sarebbe presente nell’ultimo scatto social pubblicato da Barbara d’Urso.

Cosa c’è di strano nella foto di Barbara d’Urso su Instagram? Gabriele Montuori de Il Collegio 4 ha spiegato che si vedono quattro dita del piede, anziché cinque. Semplice effetto ottico o il “dito mancante” è nascosto dalle increspature dell’acqua? In tanti si sono chiesti se la d’Urso avesse utilizzato male Photoshop e hanno anche notato questo presunto piede a dir poco stravolto: “Barbara – le ha scritto Gabriele de Il Collegio su Instagram – continuo a vedere quattro dita del piede”. Sotto alla foto, una carrellata di accuse (alcune purtroppo anche pesanti): in tanti le hanno detto che è inutile mostrare il fisico se è modificato tramite programmi di foto vari… Barbara, al di là degli scatti su Instagram, ha dimostrato di essere sempre in forma: nei suoi programmi ha indossato abiti che non hanno fatto altro che valorizzare il suo corpo.

Anche questa volta Barbara d’Urso ha utilizzato l’arma dell’indifferenza. Continuerà a pubblicare foto delle sue lunghissime gambe e del fisico tonico. Un’estate, la sua, che le sta regalando un mare di emozioni: qualche settimana fa, aveva trovato una foto speciale del matrimonio dei suoi genitori… e non è riuscita a trattenere l’emozione. Dopo le vacanze, Barbara ritornerà in Tv a partire da settembre col suo pacchetto di programmi. Riconfermatissima anche per la nuova stagione e sicuramente per le prossime a seguire!





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com