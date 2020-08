Antonio Banderas: «Sono positivo al coronavirus, approfitterò dell’isolamento». L’annuncio nel giorno del compleanno

«Sono positivo al coronavirus »: lo annuncia Antonio Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 60 anni, postando accanto al messaggio una foto che lo ritrae bambino. «Approfitterò dell’isolamento – scrive l’attore spagnolo – per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti».

«Un saluto a tutti – scrive la star – Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60° compleanno seguendo la quarantena essendo risultato positivo alla malattia Covid-19 causata dal coronavirus».Tutti i fan erano pronti a festeggiare il traguardo importante dell’attore che ha interpretato Zorro sul grande schermo. Purtroppo proprio nel giorno in cui compie 60 anni ha spiegato di essere costretto all’isolamento.

Poi le notizie sulle sue condizioni di salute: «Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito e fiducioso di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permettano di superare il processo infettivo che soffro e che tante persone stanno influenzando intorno al pianeta.

Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare piani per iniziare a dare un significato ai miei appena usciti 60 anni ai quali arrivo carico di voglia e di illusione».





Leggo.it