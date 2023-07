“Temptation Island”, terzo appuntamento: sei coppie sono rimaste ad affrontare il viaggio dei sentimenti

“Temptation Island” torna per il terzo imperdibile appuntamento, lunedì 10 luglio in prima serata tv su Canale 5. Sei coppie sono rimaste ad affrontare il viaggio dei sentimenti, che le porterà a comprendere qualcosa di più sulla loro storia d’amore

A guisare il racconto della puntata come sempre Filippo Bisciglia.

Dopo il falò tra Manu e Isabella che hanno lasciato insieme il programma le coppie “sopravvissute” sono quelle formate da Gabriella e Giuseppe, Ale e Federico, Daniele e Vittoria, Alessia e Davide, Francesca e Manuel e Perla e Mirko.

Ad aprire la terza puntata un nuovo falò di confronto richiesto dal fidanzato Davide che ritiene di non aver ancora ricevuto le risposte che cercava dalla fidanzata Alessia. Ma Alessia si presenterà al cospetto del suo amato?

Le sorprese però non finiscono qui. Filippo Bisciglia promette sorprendenti scenari per la puntata di lunedì e sostiene che una coppia vivrà qualcosa che cambierà per sempre il loro percorso.