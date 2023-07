Tananai, passeggiata romantica a Milano con la fidanzata

Estate d’amore per Tananai, pizzicato dal settimanale “Chi” con la fidanzata Sara Marino nella notte milanese. La coppia, che sta insieme da tre anni, è stata sorpresa dai fotografi tra le vie del centro ed è apparsa più affiatata che mai. ll cantautore è dolcissimo con la compagna e tra baci, abbracci e sorrisi i due sono il ritratto della felicità.

Innamorato della sua Sara Dopo l’ultimo posto a Sanremo nel 2022 con “Sesso occasionale”, preso con molta autoironia,Tananai ha inanellato un successo dopo l’altro. La sua “Tango” ha fatto innamorare migliaia di fan, che a ogni live lo travolgono con il loro affetto come è accaduto al concertone benefico di Fedez “Love Mi”. Nel privato, però, questo è un compito esclusivo di Sara al suo fianco ormai da tre anni.

“L’ho scelta perché è particolare” Tananai è molto riservato riguardo al loro amore: le foto di coppia sono rarissime e l’artista cerca di proteggere la relazione dalla luce accecante dei riflettori. Di lei aveva però dichiarato: “L’ho scelta perché è particolare”. Dopo una festa nel centro di Milano i due passeggiano abbracciati come il primo giorno e non si staccano un momento gli occhi di dosso. Un amore tra le palazzine a fuoco che non accenna affatto a spegnersi…