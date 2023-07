Marco Mengoni ed Elodie (a sorpresa) fanno ballare e cantare San Siro con la loro “Pazza Musica”

Marco Mengoni e Elodie fanno ballare e cantare un San Siro gremito di fan con la loro “Pazza Musica”. Giunto nello stadio milanese, completamente sold out, con il suo tour estivo, l’artista, vincitore di Sanremo 2023 con “Due Vite”, ha regalato emozioni forti e qualche sopresa al suo pubblico. Tra queste Elodie, salita sul palco a metà concerto, bella più che mai con shorts bianchi, un top cortissimo sopra la pancia scoperta e lunghissimi stivali sopra al ginocchio. I due artisti hanno letteralmente stregato la platea, che ha cantato a squarciagola e ballato il brano tormentone dell’estate.

Reduce da un anno di successi strepitosi, dopo la vittoria a Sanremo e il quarto posto all’European Song Contest, Marco Mengoni è ora in tour con il suo “Marco negli Stadi 2023” e sold out è la parola d’ordine ad ogni tappa dei suoi concerti che si concluderanno con il live finale al Circo Massimo di Roma il 15 luglio.

A Milano Marco ha voluto con sè sul palco anche due colleghi, Elodie e Ernia, ospiti a sorpresa.

Con Elodie, di cui è anche affiatatissimo amico, l’artista si è esibito in “Pazza Musica”, nuovo tormentone estivo, con il quale i due hanno letteralmente surriscaldato l’atmosfera dello stadio, in una performance durante la quale Marco e Elodie hanno ribadito la loro complicità e affinità artistica e non solo.

Sul palco però è salito anche Ernia, autore “del disco rap più bello degli ultimi 20 anni di musica italiana”, come lo ha più volte definito lo stesso Mengoni.

Durante il live, due ore e mezzo di concerto in cui Mengoni ha portato il suo repertorio più amato di quasi 13 anni di carriera oltre ai brani più recenti, contenuti nella trilogia “Materia”, l’artista ha dato come sempre tanto spazio ai musicisti, alle coriste e al corista.

Sulle note di “Cambia un uomo”, Marco si è commosso e ha versato anche qualche lacrima, che gli hanno incrinato la voce anche durante “Guerriero”, cantata insieme al pubblico altrettanto commosso.

Poi ha ringraziato il pubblico per l’anno trascorso, con parole sincere e toccanti: “Senza di voi non avrei mai vissuto le emozioni che sto vivendo. È stato un anno magnifico, grazie!”.

E ha esortato tutti a sentirsi se stessi, se non sempre, almeno “qui questa sera (…) potete fare quello che volete, piangere e urlare, siate voi stessi senza nessun limite o stress”.

A conclusione del concerto Mengoni ha cantato “Proibito” e “Buona Vita”, ma prima ha voluto ricordare alcuni recenti fatti di cronaca dicendo: “Il prossimo pezzo si intitola Proibito e è un pezzo che racconta di una relazione, non proprio di una relazione usuale, è un rapporto quasi a tre e non è del tutto corrisposto. Ma sempre di amore si tratta, e volevo dirvi che, queste due parole, “proibito” e “amore”, non possono coesistere perché l’amore sarà, è stato ed è sempre libero“.

I successi di Mengoni in 13 anni di carriera Otto gli album pubblicati nel corso della sua carriera durante la quale ha raccolto 74 dischi di platino e oltre 2 miliardi di streaming totali audio/video. A partire dalla pubblicazione di “Materia (Terra)” nel dicembre 2021, però i salto di qualità, con i primi show negli stadi di Milano e Roma la scorsa estate e una serie di palazzetti sold out in autunno, in contemporanea all’uscita dell’album “Materia (Pelle)”. La vittoria del 73° Festival di Sanremo con il brano “Due vite” (triplo platino), la pubblicazione di “Materia (Prisma)” e la partecipazione all’Eurovision Song Contest a Liverpool dove si classifica quarto, sono stati ulteriori traguardi di quest’anno che hanno permesso a Marco Mengoni di trionfare in Italia e all’estero.

A tutto questo bisogna aggiungere la vittoria del Nastro d’Argento per la miglior canzone originale con il brano “Caro amore lontanissimo”, versione inedita di un brano di Sergio Endrigo che la famiglia del cantautore ha voluto affidare alla sola voce di Mengoni. Registrata con orchestra in presa diretta, questa canzone – che porta anche la firma di Riccardo Sinigallia – dimostra la stima che da sempre lega Marco ai grandi cantautori della nostra tradizione musicale, oltre a rappresentare un’esplorazione ancora diversa del mondo musicale. E poi c’è “Pazza musica”, il brano eseguito in coppia con Elodie canzone dell’estate che si è affermato come tra i più trasmessi in radio.

Il tour all’estero Il viaggio live di Mengoni continuerà anche oltre confine il prossimo autunno con un tour, per la prima volta, nei principali palazzetti europei, simbolo della scena musicale del nostro continente che ha visto protagoniste alcune delle più importanti star internazionali. Il cantautore è atteso in otto nuove città: Barcellona (18 ottobre), Bruxelles (21 ottobre), Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Francoforte (27 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e infine Monaco (2 novembre).