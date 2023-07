Ligabue fa tredici a San Siro, festa rock con un inedito

Ligabue fa tredici a San Siro (il suo primo concerto in uno stadio fu proprio al Meazza 26 anni fa). Una grande festa rock per oltre 55mila fan per il live che, insieme a quello del 14 luglio all’Olimpico di Roma, anticipa il tour d’autunno nei palazzetti (si parte all’Arena di Verona il 9 ottobre) in cui sarà presentato il nuovo album “Dedicato a noi” in uscita il 22 settembre. Oltre due ore di musica in cui il 63enne rocker di Correggio ha presentato in anteprima l’inedito “Così come sei”.

“In questi anni è cambiato tutto, tranne il fatto che ogni volta che mi ripropongo di cantare qui poi non vedo l’ora – esordisce dal palco Ligabue – Dalla mia prima volta qui, il mio primo stadio, 26 anni fa. Questo è il tredicesimo, numero che mi porta bene”.

Sono i brani in scaletta – da “Sogni di rock ’n’ roll” a “Certe notti”, da “Una vita da mediano” a “Eri bellissima” – più due bis. Sui suoi profili social aveva assicurato che non sarebbero mancate sorprese e i fan non sono rimasti delusi. In scaletta oltre a “Riderai” uscita ad aprile, c’è anche un brano inedito “Così come sei”, che fa parte del n uovo album in uscita a settembre. “Ho voluto capire dove sono andati a finire quei due”, urla dal palco Liga. I protagonisti sono gli stessi “lui e lei” trent’anni dopo, sempre in provincia, “dalle parti di Albinea”, lei “signora tutta arrosto e niente fumo”, lui con la sua Guzzi: “Ci siamo salvati la pelle oramai, ora che i figli ce la fanno senza di noi”. “Ci ho lavorato parecchio – ha raccontato Liga a proposito del nuovo disco – forse è l’album su cui sono stato più tempo tra quelli che ho fatto”.

Il nuovo album A 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22 settembre esce “Dedicato a noi”, il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue. L’album è stato anticipato in radio dal singolo Riderai, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. È online anche il video lyric del brano, con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri.

Il calendario del tour Ligabue sarà impegnato in un nuovo tour che dal 9 ottobre lo porterà in tutta Italia. Questo il calendario: 9 e 10 ottobre Arena di Verona 14 e 15 ottobre Torino, 17 ottobre Firenze, 20 ottobre Bologna, 24 ottobre Brescia, 27 ottobre Padova, 30 ottobre Rimini, 3 novembre Ancona, 6 e 7 novembre Perugia, 13 e 14 novembre Genova, 16 novembre Livorno, 21 e 22 novembre Eboli, 24 novembre Bari, 27 novembre Reggio Calabria, 30 novembre e 1 dicembre Messina.