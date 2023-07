Harry Styles è stato colpito a un occhio durante il concerto di Vienna

Un oggetto, scagliato a tutta velocità sul palco, colpisce in pieno l’occhio di Harry Styles. Il cantante, colto di sorpresa, si allontana dolorante con la testa tra le mani. Lo scorso sabato, in occasione della tappa di Vienna del Love on Tour, l’ex membro dei One Direction è stato bersagliato per l’ennesima volta dai fan, che durante diversi concerti hanno lanciato contro di lui bizzarri corpi contundenti, dai fiori alle crocchette di pollo, fino alle caramelle Skittles.

Styles non è l’unica vittima della preoccupante tendenza di colpire gli artisti sul palco durante le performance. Il mese scorso un cellulare ha colpito sul viso la cantante Bebe Rexha, che dopo essersi accasciata a terra per il dolore e per lo shock ha precipitosamente lasciato il palco del Pier 17 di New York per salire su un’ambulanza e ricevere tre punti di sutura in ospedale, dove ha non ha però scampato un occhio nero. Come riportato da Rolling Stone, il presunto aggressore Nicolas Malvagna ha dichiarato all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan di aver escogitato l’aggressione perché “sarebbe stato divertente”. Pochi giorni dopo, uno spettatore ha eluso la sicurezza e, una volta salito sul palco del Fonda Theatre di Los Angeles, ha schiaffeggiato Ava Max con tale violenza da graffiare l’interno dell’occhio dell’artista.

Recentemente, un fan ha lanciato un braccialetto contro Kelsea Ballerini nel corso di uno spettacolo in Idaho, mentre uno spettatore avrebbe gettato le ceneri della madre verso Pink, rimasta sgomenta nel concerto di Londra. Ora tra gli artisti serpeggia un moto di ribellione contro l’irrispettoso atteggiamento: lo scorso anno l’headliner Kid Cudi, colpito da una bottiglia d’acqua e da svariati altri oggetti, ha lasciato il palco del Rolling Loud Miami a metà set, mente la scorsa settimana Adele ha denunciato il comportamento in occasione della residency a Las Vegas: “Avete notato come le persone abbiano dimenticato il galateo dei concerti in questo momento? Le persone lanciano solo m***a sul palco, li avete visti? Vi sfido. Vi sfido a lanciarmi qualcosa e vi ammazzo” ha scherzato prima di azionare uno spara-magliette.