Andrea Bocelli conteso dalle sorelle Kardashian: “Lusingato che amiate la mia voce”

Le fan più accanite di Andrea Bocelli? Le sorelle Kim e Kourtney Kardashian, entrambe pazze del tenore italiano al punto da volere la sua esibizione al proprio matrimonio. E il loro amore per la star della musica italiana è finito al centro di un episodio di “Al passo con i Kardashian”, la serie di cui sono protagoniste. Andrea Bocelli è diventato argomento di contesa tra le due sorelle e lo stesso divo è intervenuto via social per calmare le acque.

Kim Kardashian: “Andrea Bocelli il mio artista preferito” E’ stata Kim Kardashian a tirare in ballo il tenore sottolineando come la sorella non perda occasione per imitarla. “Mi sono sposata in Italia. Devo dire che mi hai copiata sposandoti in Italia? Chi si è esibito al mio matrimonio? Andrea Bocelli. Chi si è esibito al matrimonio di Kourtney? Andrea Bocelli. Mi hai rubato il paese del mio matrimonio e l’interprete del matrimonio” dice Kim Kardashian nella puntata. Sottolineando: “Andrea Bocelli è il mio cantante uomo preferito di sempre”.

Il tenore al matrimonio delle sorelle Kardashian Il tenore, infatti, si è esibito al matrimonio di entrambe. Nel 2014, Kim Kardashian ha sposato Kanye West a Firenze sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Kourtney Kardashian, invece, l’anno scorso ha sposato Travis Barker a Portofino. La star dell’evento? Proprio lui, Andrea Bocelli, che in quell’occasione si è esibito con il figlio Matteo che, come il padre, ha deciso di seguire la strada della musica.

La risposta di Bocelli su Instagram – Sulla faida tra sorelle è intervenuto lo stesso Bocelli con un post condiviso tra le Stories di Instagram. “Care Kim e Kourtney Kardashian sono così lusingato che entrambe amiate la mia voce e sarò sempre felice di cantare per voi”, ha scritto il tenore italiano, condividendo una clip dell’episodio. Coinvolgendo poi anche il figlio: “Ma sappiate che c’è un artista più giovane e molto più disponibile, Matteo Bocelli, che vostra Kris Jenner conosce molto bene. A presto in Toscana!”.