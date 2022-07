Uncharted, il film con Tom Holland potrebbe avere dei sequel

ComicBook ha ripotato le indiscrezioni del sito The Ankler secondo cui potrebbero essere iniziati i lavori per la realizzazione di alcuni sequel della pellicola diretta da Ruben Fleischer

L’ottimo riscontro di pubblico e critica potrebbe aver dato la nascita a un vero e proprio franchise. Stando a quanto rilanciato nelle scorse ore da ComicBook, Tom Holland potrebbe tornare a rivestire i panni di Nathan Drake.

UNCHARTED, IN ARRIVO NUOVI SEQUEL?

La pellicola diretta da Ruben Fleischer si è rivelata uno dei grandi successi cinematografici del 2022 conquistando l’ottavo posto nella classifica dei film più visti dell’anno a livello mondiale grazie a un incasso di oltre 400.000.000 di dollari.

Poco fa ComicBook ha rilanciato le indiscrezioni riportate dal sito The Ankler secondo cui potrebbero essere iniziati i lavori per la realizzazione di un franchise della pellicola.

Al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale e Tom Holland non ha mai confermato tale notizia, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli eventuali sviluppi futuri.

Nei mesi scorsi l’attore, classe 1996, ha parlato del lavoro sul set: “La sequenza in cui voliamo fuori dall’aereo sulle casse l’abbiamo girata in cinque settimane, quasi ogni giorno”.

Tom Holland ha aggiunto: “A volte ero a trenta metri da terra, attaccato a una cassa che girava, poi rimanevo appeso finché non mi lasciavo”.