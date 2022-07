Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una clip in anteprima per i clienti Prime

Il filmato ha annunciato l’arrivo di un nuovo trailer nella giornata di giovedì 14 luglio

Manca sempre meno all'uscita della serie targata Prime Video. Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha distribuito una clip in esclusiva per i clienti del servizio mostrando nuove immagini della produzione in arrivo il 2 settembre.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, LA CLIP

Cresce sempre di più la curiosità del pubblico per la prima stagione della serie legata a uno dei franchise di maggior successo nella storia dell'intrattenimento. Prime Video

ha pubblicato una clip fornendo un nuovo sguardo sull’attesa serie.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, LA TRAMA

Parallelamente, la piattaforma di streaming ha rilanciato anche la sinossi ufficiale della serie: “Partendo da un periodo di pace relativa, seguiamo un gruppo di personaggi mentre affronta il ritorno del male nella Terra di Mezzo”.

Il testo poi continua: “Dalle oscure profondità delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste di Lindon, fino all’incredibile isola-regno di Númenor e ai confini più estremi della mappa, questi regni e personaggi creeranno un retaggio che vivrà ancora a lungo dopo la loro scomparsa”.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, NUOVO TRAILER IN ARRIVO

Al termine del filmato, Prime Video ha anche annunciato l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale nella giornata di giovedì 14 luglio.

Nel frattempo alcuni mesi fa il canale YouTube di Amazon Prime Video Italia ha pubblicato il teaser trailer ufficiale della serie.