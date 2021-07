Belen Rodriguez prima del parto rassicura Santiago: ‘Tu sarai sempre…’

La showgirl 36enne sta per dare alla luce Luna Marì. Il figlio di 8 anni, tenerissimo, le accarezza il pancione agli sgoccioli

Belen prima del parto rassicura il primogenito Santiago. “Tu sarai sempre il mio principe”, dice al bambino di 8 anni avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Manca ormai pochissimo alla nascita di Luna Marì. E’ tutto pronto: la culla è bellissima, la Rodriguez e Antonino Spinalbese sono emozionati.

A momenti la cicogna porterà una principessa alla showgirl 36enne e al suo compagno 26enne. Santi, però, non deve temere: lui rimarrà il principino di casa. Il ragazzino nella foto che l’argentina condivide con i follower sul social, guarda negli occhi la mamma incinta. Lo scambio di sguardi è intenso. Lui le accarezza amorevolmente il pancione ormai agli sgoccioli, lei gli sorride tenera e gli accarezza a sua volta il volto: sono legatissimi.

Belen Rodriguez è felice. Questa gravidanza l’ha vissuta un po’ più a riparo dai riflettori. Ha confessato di esserne gelosa. Si è rifugiata con la sua famiglia in una meravigliosa villa sull’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, dotata di un enorme giardino e una fantastica piscina. Ora è tempo di tornare, per la nascita della sua bambina. Santiago è contento, non si sente minacciato dalla neonata, anzi. Alla madre ha detto: “La vizierò”. Pure lui non vede l’ora di conoscerla. Al momento nessuna gelosia.





