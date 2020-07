Temptation Island, Manila Nazzaro in crisi con Lorenzo Amoruso: lui non vuole trasferirsi a Roma e lei confessa: ‘Non posso dipendere da un uomo, se poi succede qualcosa resto in mezzo a una strada con i miei figli…’

L’ex calciatore esplode dopo aver ascoltato le parole dell’ex Miss Italia

Temptation Island mette a dura prova anche le coppie che sembrano più consolidate. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso durante la seconda puntata del reality, che raggiunge il 21,3% di share, pari a 3 milioni 550mila spettatori, entrano in crisi. Fidanzati da tre anni, finalmente si espongono. L’ex calciatore non vuole trasferirsi a Roma, l’ex Miss Italia confida alle sue compagne d’avventura tutti i suoi dubbi sulla storia d’amore. Il 49enne, nell’ascoltarla esplode e diventa rabbioso. Al consueto falò Filippo Bisciglia ha un video per Amoruso. Lorenzo vede la fidanzata farsi cospargere di crema dal single Simone, ma senza malizia alcuna, poi, però, arriva la bomba.

La procace 42enne in un momento di confidenze alle amiche rivela: “Lui sta a Firenze e non vuole trasferirsi, io lo vorrei ma non posso lasciare Roma perché devo lavorare. Non posso dipendere da un uomo, come mantengo i miei figli? Anche perché se poi succede qualcosa resto in mezzo alla strada con i miei figli che non sono neanche suoi. Non possiamo fare gli eterni fidanzatini!”.

Lorenzo Amoruso interrompe la visione e si infuria. “Dice bugie, ho parlato di prendere una casa a Roma. Non mi piace che parli di ‘eterni fidanzatini’ e non ho mai lasciato nessuna fidanzata o convivente in mezzo alla strada. Sembra che io non sia una garanzia per lei. E’ da un pezzo che mi prendo cura di lei e dei suoi figli. Io non lascerò mai Firenze perché ho interessi economici e amici, lei lo sa, gliel’ho sempre detto. Dice mezze verità. Quando si è troppo buoni si passa per fessi”.

Lo sportivo ha il volto contrito, è fortemente deluso, ma decide di continuare a vedere il filmato. Manila al villaggio fa la disinvolta con i single durante una sfilata improvvisata in cui riceve i voti dai ragazzi: sono tutti dieci. Lorenzo guarda in silenzio poi conclude: “Che giochi di mer*a! Ragazzi, noi qui siamo dei signori, dobbiamo svegliarci. Io non ho toccato mezza ragazza, ‘ste bambinate non si fanno”.

Tornato al villaggio, è furioso. Urla senza pensarci su troppo: “Non ha capito con chi ha a che fare se pensa di fare la deficiente con me. Bugie che piovono come caramelle, è un anno che penso di prendere una casa a Roma”. Al falò delle fidanzate, invece, Manila non ha alcun video di Lorenzo e rimane delusa. Lo dice senza alcun problema.



Annamaria Capozzi, Gossip.it