David Beckham e il compleanno di Harper: «Sei la ragazza più speciale che ci sia»

La piccola di casa Beckham ha compiuto nove anni il 10 luglio e tutta la famiglia è corsa online per augurarle buon compleanno. È stato, però, l’ex calciatore a creare il video più tenero di sempre, rivelando quale sia la canzone che lo leghi alla sua bambina

«Alla mia bella bambina, tanti auguri. Sei la ragazza più speciale che conosca e papà ti ama tanto». David Beckham, nel fare gli auguri alla sua piccola Harper, non ha usato grandi parole, ma immagini. Tante, diverse, montate in un video così che a parlare fosse la musica scelta. «Questa è la nostra canzone, quella che abbiamo ballato sin dal primo giorno», ha scritto l’ex calciatore, che sulle foto più belle di sé e della sua bambina ha fatto risuonare The girl is mine, di Michael Jackson e Paul McCartney.

«Buon nono compleanno Harper! Ti amiamo tutti da morire», ha rilanciato Victoria Beckham, che come il marito ha scelto un video, con foto e musica. Questa volta, a risuonare su Instagram, non è stata la voce del re del Pop, ma quella di Stevie Wonder, in Isn’t she lovely.

«Tanti auguri alla mia sorellina, ti amo tanto», ha scritto Brooklyn Beckham, il maggiore dei quattro figli avuti dalla coppia, pubblicando sul proprio profilo social un campo di lavanda e l’immagine di un abbraccio.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it