Rai2, stasera torna in seconda serata “Realiti” con Enrico Lucci

Stasera in seconda serata alle 23.40, torna ‘Realiti – siamo tutti protagonisti’, condotto da Enrico Lucci: cinque inconsapevoli concorrenti si sfideranno nel grande “Truman Show dell’informazione” targato Rai2. Tra i concorrenti vincerà colui che con i propri contenuti social conquisterà il maggior numero di voti da parte della giuria popolare e il favore dei tre saggi in studio: l’attrice e regista Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca. Tra i concorrenti di Realiti, questa settimana, ci saranno Wanda Nara, Vittorio Sgarbi e Daniela Santanchè. Dietro la porta rossa, Enrico Lucci intervisterà Maria Teresa Ruta, che si racconta al conduttore in una veste inedita. Lo show in studio sarà intervallato dai servizi della redazione. Lucci, in veste da inviato, incontrerà le “milf” italiane: donne sposate e con figli, che hanno deciso di mostrare la propria bellezza sui social riscuotendo successo di follower e riuscendo anche a guadagnare. L’inviata Antonella Spinelli, invece, mostrerà il mondo dei baby influencer: bambini che, pur essendo molto piccoli, hanno già decine di migliaia di seguaci sui propri profili web.