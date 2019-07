Loredana Lecciso e Romina Power, ancora non c’è pace: Loredana confessa di averci provato 2 anni fa, per una domenica delle Palme

No, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso non hanno ricucito il loro rapporto, così come trapelato da qualche parte nelle ultime settimane. Lo spiega la diretta interessata, chiaro e tondo, in un’intervista a Chi di Alfonso Signorini, che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 10 maggio. Nonostante la rottura, Loredana e Al Bano restano grandi amici. “Io e Al Bano al momento non stiamo insieme. Sembra un paradosso, ma oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione. Non voglio identificare i rapporti, li voglio vivere”, ha affermato la Lecciso. E ancora: “Il suo stare male ci ha unito tantissimo. Abbiamo condiviso momenti brutti e abbiamo capito di dover prendere il bello della vita e di lasciar perdere le arrabbiature: in mezzo a ostacoli più grossi è tutto più semplice da capire”. Dunque, la Lecciso scaglia una nuova bordata contro Romina Power. Le due, è cosa nota, non sono affatto in buoni rapporti. Ma Loredana ci tiene a far sapere di averci almeno provato a mettere a posto le cose, incassando però, a detta sua, un metaforico schiaffone: “Quando Al Bano mi ha chiesto di invitarla a pranzo, la vigilia di Pasqua di due anni fa, l’ho fatto. Era la domenica delle Palme, quella del ramoscello d’ulivo“, ha ricordato, spiegando che la Power aveva rifiutato l’invito. Ancora oggi, le due non si parlano.

Liberoquotidiano.it