Rai5, stasera torna “The Queens of Pop”: si parlerà di Lady Gaga

E’ un’icona della musica pop internazionale e un’artista fra le più controverse e discusse dello star system, dal discutibile fashion sense. Ma è stato sufficiente sentirla interpretare l’Inno americano alla finale del Super Bowl 2016 per capire che la sua è forse la migliore e tecnicamente più complessa interpretazione mai ascoltata per l’evento. “The Queens of Pop”, in onda alle 22.50 su Rai5, ripercorre la vita e la carriera di Lady Gaga.