Mariah Carey: “Ho fatto sesso solo con 5 persone”

Rivelazione hot per Mariah Carey, ecco con quanti uomini è stata.

L’artista, come riporta JustJared, ha rivelato in un’intervista dettagli intimi sulla sua vita privata, nello specifico il numero di uomini con cui è stata a letto.

A quanto la stessa cantante ha detto, nutre una preferenza per i partner più giovani di lei. “Non ne ho avuti tanti – ha aggiunto – ma ce ne sono stati una varietà. Sono stata solo con cinque persone nella mia vita, quindi sono un po’ puritana rispetto alla maggior parte delle altre persone”.

È probabile che i nomi della maggior parte di questi uomini sia nota. Mariah Carey è stata infatti sposata con l’ex presidente della Sony Tony Mottola dal 1993 al 1997. Sicuramente uno dei cinque è il suo secondo marito Nick Cannon, dato che la coppia – sposata dal 2008 al 2014 – ha avuto due gemelli, Monroe e Moroccan, nel 2011. Nel 2016 inoltre la cantante ha avuto una relazione con il magnate James Packer e i tabloid hanno parlato di recente di una storia d’amore con il coreografo Bryan Tanaka.

Attualmente la star è alle prese con il Caution World Tour, tournée in cui promuove il suo ultimo disco “Caution”, uscito nel 2018 – ma in scaletta non mancano anche i suoi brani più famosi. Il tour è partito a febbraio di quest’anno da Dallas e si concluderà a fine agosto a Willemstad, capitale del Curacao.

Nonostante gli impegni, Carey non disdegna momenti faceti sui social network. Nei giorni scorsi è spuntato su Instagram un video divertente, in cui la cantante faceva saltare un tappo di bottiglia con la sua potente voce.

Elisabetta Esposito, Ilgiornale.it