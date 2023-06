Viva Rai 2: ecco le diverse versioni di Fiorello e Biggio riguardo il ritorno

Con la puntata di venerdì 9 giugno, Viva Rai 2 si appresta a salutare i suoi spettatori, dando loro appuntamento per il prossimo inverno. Almeno così si spera. Il varietà mattutino di Fiorello, nato come un semplice esperimento, si è rivelato essere uno dei programmi più apprezzati in Rai, riscuotendo grande successo nonostante la collocazione alle 7 del mattino. Dopo 115 puntate, condotte da Fiorello, Biggio e Casciari, è arrivato il momento di salutare.

L’ultima puntata è stata una carrellata di momenti indimenticabili di Viva Rai 2, dai Ma senza Se a Batman, passando per gli altri protagonisti che hanno saputo intrattenere il pubblico. Proprio quest’ultimo è stato ringraziato da Fiorello. È innegabile, infatti, come lo show abbia riscosso grande successo nonostante la fascia oraria insolita. Queste le parole dello showman siciliano:

“Grazie al pubblico che si è svegliato la mattina per guardarci, grazie a quelli che ci hanno guardato su RaiPlay, a quello che ci hanno guardato su Rai 1” .

Davanti ad una prima stagione soddisfacente e rivelatasi al di sopra delle aspettative, gli spettatori si chiedono se potranno assistere ad una seconda edizione di Viva Rai 2. Da questo punto di vista, Fiorello è stato abbastanza criptico, non dando certezze in merito: “Non lo sappiamo ancora, proviamo a risolvere qualche problema” ha dichiarato. Quella che sembrava porsi come una riconferma quasi scontata, considerando anche il siparietto avuto con l’Ad Sergio qualche settimana prima, ora non parrebbe più così.

Il principale ostacolo al ritorno di Viva Rai 2 il prossimo anno sembrerebbe essere il rapporto complicato con i residenti di Via Asiago, luogo dove si svolge il programma. “Se non si può fare in via Asiago credo non si possa fare da nessuna parte” ha detto Fiorello a Tg2 Post.

Anche Biggio aveva confermato una simile problematica, sebbene da parte sua fossero arrivate maggiori rassicurazioni sul futuro del varietà mattutino. Ospite a Porta a Porta assieme a Casciari, nella puntata di giovedì sera, Biggio si era espresso così sull’ipotesi bis di Viva Rai 2: “L’anno prossimo è sicuro al 99,9% che torniamo“. Novembre, come detto dallo stesso Biggio, sarebbe il mese in cui si ripartirebbe.

Nonostante Fiorello e Biggio non sembrino offrire la stessa versione in termini di certezze sul rinnovo di Viva Rai 2, lo showman e la sua spalla sembrano concordi nel voler prendere parte al prossimo Festival di Sanremo: “Se si risolvono i problemi sicuramente rifaremo le quattro serate del Dopofestival” ha dichiarato lo showman, manifestando l’intenzione di essere sul palco in occasione dell’ultima serata della kermesse.

Sembrerebbe, quindi, che il principale ostacolo al rinnovo del programma sia la questione di via Asiago. Qualora dovesse risolversi, è molto probabile che rivedremo Fiorello in una seconda stagione di Viva Rai 2. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni a riguardo.