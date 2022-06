Peaky Blinders, esce oggi la sesta e ultima stagione. Tutto quello che c’è da sapere

Da venerdì 10 giugno torna su Netflix l’amata serie televisiva inglese Peaky Blinders con la sua sesta e ultima stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima di assaporare i sei nuovi episodi in compagnia di Cillian Murphy, Tom Hardy, Sam Claflin e Anya Taylor-Joy

Debutta oggi, venerdì 10 giugno, su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la sesta e attesissima stagione di Peaky Blinders, la serie televisiva diretta da Steven Knight che si avvia così alla sua conclusione. Protagonista delle vicende sarà ancora una volta la famiglia Shelby capitanata dal carismatico Thomas impersonato dall’attore irlandese Cillian Murphy. Con lui nel cast anche Tom Hardy (Venom), Sam Claflin (Hunger Games) e Anya Taylor-Joy (La Regina Degli Scacchi). Ecco tutto quello che c’è da sapere (e da ricordarsi) prima di partire con la visione della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders che avrà in tutto sei episodi e sarà dedicata ad Helen McCrory, l’attrice di Polly Gray scomparsa nell’aprile del 2021.

PEAKY BLINDERS, COME È FINITA LA QUINTA STAGIONE

Dopo aver atteso oltre due anni dalla messa in onda degli episodi della quinta stagione di Peaky Blinders (alla release nell’ottobre del 2019) arriva oggi in streaming per l’Italia la sesta stagione che segna la fine dell’incredibile storia di ascesa della famiglia Shelby e dei Peaky Blinders, la gang di Birmingham realmente esistita a cavallo tra le due Guerre Mondiali del ‘900. I sei nuovi episodi della serie TV proseguiranno il racconto lasciato in sospeso con la quinta stagione laddove il capofamiglia Tommy Shelby, dopo aver conosciuto il deputato laburista Oswald Mosley (Sam Claflin), intenzionato a fondare il Partito Fascista Inglese con Tommy in veste di vicesegretario, tenta in ogni modo di porre fine ai sogni aspirazionali del politico, organizzando un attentato che, nonostante la preparazione minuziosa viene scoperto e sventato, condannando a morte alcuni membri degli stessi Peaky Blinders. Ma la serie tv di punta per il Regno Unito non è solo azione, sparatorie e lotte criminali, ma anche un occasione per indagare a fondo l’animo dei suoi protagonisti, proprio come Tommy Shelby che nel corso delle riprese si ritrova sempre più disperato e perso in se stesso, frutto anche delle allucinazioni sulla defunta moglie Grace.

ALCUNE ANTICIPAZIONI SU PEAKY BLINDERS 6 (SENZA SPOILER!)

Come anticipato dallo stesso ideatore della serie Steven Knight e dalla produttrice Caryn Mandabach, “La sesta stagione segnerà la fine di una storia incredibile che ha incantato il pubblico dal suo debutto nel 2013”, la vera e propria chiusura di un cerchio per tutti i suoi protagonisti che continuerà però sicuramente con il già confermato film conclusivo al lavoro per il 2023. In Peaky Blinders 6 ritornano i personaggi più noti del cast cui tutti noi ci siamo affezionati nel corso delle stagioni. In prima linea la lotta interiore di Thomas Shelby che ancora una volta avrà il volto del talentuoso e carismatico Cillian Murphy. Accanto a lui la moglie Lizzie Shelby interpretata da Natasha O’Keeffe. Paul Anderson e Sophie Rundle saranno ancora una volta i fratelli Arthur e Ada Shelby, mentre Sam Claflin tornerà nei panni di Oswald Mosley. In Peaky Blinders 6 non mancherà neppure Tom Hardy che torna a dare vita al controverso personaggio di Alfie Solomons così come il cugino di Tommy Shelby, Michael Gray impersonato da Finn Cole e la moglie Gina Gray che ha invece il volto di Anya Taylor-Joy. Forte sarà però l’assenza di Helen McCrory, nei panni della tenace zia Polly Gray, morta lo scorso aprile a causa di una lunga malattia. Tutta da scoprire la modalità scelta per l’uscita di scena di un personaggio così centrale in ognuna delle cinque stagioni di Peaky Blinders già andate in onda.

CILLIAN MURPHY RIPERCORRE COMMOSSO TUTTA LA STORIA DI PEAKY BLINDERS

È in un’intervista recente rilasciata a Deadline che Cillian Murphy, attore irlandese che interpreta il protagonista assoluto di Peaky Blinders, Tommy Shelby, ha raccontato di più su cosa siano stati per lui questi dieci anni passati accanto al team della serie e a tutti i suoi personaggi: “È strano parlarne. Non l’ho ancora metabolizzato. Magari quando sarà finita riuscirò ad avere una prospettiva più chiara. È la fine di dieci anni della mia vita, di una grande avventura con molti colleghi e con persone alle quali mi sento molto vicino”.