Lulù Selassiè compie 24 anni: “Manuel Bortuzzo mi manca tanto, provo ancora dei sentimenti”

A mesi di distanza dalla rottura, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ancora non si dà pace

E’ passato diverso tempo da quando Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si sono detti addio. Una volta usciti dalla casa del “Grande Fratello Vip” i due sono rimasti insieme per alcuni mesi, ma la relazione non è poi sopravvissuta alla vita reale. Dopo le accuse rivolte alla famiglia dell’ex fidanzato, ora la principessa, ospite di Casa Chi, ha rivelato: “A me questa persona manca e io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”.

Lulù ha anche spiegato: “Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste, però vado avanti grazie alla mia famiglia, al lavoro, agli amici… Tutte queste cose che mi distraggono un po’, ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si possono cancellare”.

A intristire ancora di più la principessa c’è stato, forse, il suo 24esimo compleanno, festeggiato il 9 giugno. Sembrerebbe che per l’occasione la Selassiè avesse organizzato un mega party in un lussuoso hotel di Napoli. Ma, a causa della disdetta di molto invitati, compresi alcuni ex gieffini, avrebbe dovuto annullare tutto e riprogrammare la festa per la fine di giugno.

Per consolarla sono, però, intervenuti i suo fan. “Non sarebbe stato lo stesso senza i vostri fiori, le vostre torte, i regali inaspettati, le sorprese, i cuori reali e virtuali, l’affetto di un abbraccio e di un messaggio, e le persone che sanno e vogliono esserci – ha scritto sui social -. Tanto io resto sempre la vostra piccola fatina. Grazie mille per tutto ciò che fate per me ogni giorno, da sempre e per sempre. Vi amo”.