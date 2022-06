Lourdes Leon, la figlia di Madonna protagonista della nuova campagna Mugler

La primogenita della Regina del pop sembra omaggiare la sua celeberrima madre nell’ultimo video della campagna per il brand di moda Mugler. Una clip sensuale in cui la venticinquenne posa su una limousine mentre indossa un body simile a quelli che sua mamma era solita usare negli anni ’90, con un evidente richiamo alla lingerie che Madonna sfoggiava sul palco, culminata nel corsetto con reggiseno conico (e iconico) di Jean Paul Gaultier

La primogenita della Regina del pop sfoggia oggi un capo che richiama la lingerie che la cantante sfoggiava “ieri” (in senso figurato) sul palco, quella biancheria intima culminata nel corsetto con reggiseno conico – e iconico – firmato dallo stilista Jean Paul Gaultier.



Sembra proprio che Lourdes abbia preso ispirazione dalla “Material Girl” che le ha dato i natali, insomma. Il video della campagna di Mugler è stato condiviso da Lourdes sul proprio profilo di Instagram mercoledì 8 giugno. La si vede con orecchini a cerchio giganti (davvero davvero giganti, non è così per dire), calze fino al ginocchio e un body in stile bondage simile al corsetto firmato Gaultier, indossato da Madonna durante il suo tour Blonde Ambition nel 1990.



IL BODY

Quello di Lourdes Leon è un body cut-out color avorio, abbinato a calze che le arrivano al ginocchio. Completano la ricetta – già molto sensuale – i suoi lunghi capelli color nero corvino, una chioma ben lontana da quella che sua mamma ha abbracciato per quasi tutta la sua carriera. Il tour Blonde Ambition in cui indossò il body di Jean Paul Gualtier fa ben capire quale tinta di capelli sia stata la preferita di Veronica Ciccone…

Quando Lourdes ha condiviso la clip sulla sua pagina di Instagram, la modella ha ringraziato il direttore creativo di Mugler, Casey Cadwallader. Il suo grazie è per averle consentito di prendere parte a quello che lei definisce un “viaggio favoloso e folle”.

TANTI VOLTI FAMOSI NELLA CAMPAGNA DI MUGLER

Il nuovo video della campagna primavera/estate 2022 di Mugler non ha soltanto la figlia di Madonna come protagonista: presenta una foltissima schiera di dive, folta almeno tanto quanto la zazzera di Lourdes Leon…

Della durata di quasi 10 minuti, la clip ha fatto chiamare a raccolta star del calibro di Megan Thee Stallion, Chloe Sevigny, Bella Hadid, Amber Valetta, Dominique Jackson, Shalom Harlow e molte altre ancora.



“Questa stagione è stata davvero quella in cui abbiamo portato l’illusione al livello successivo”, ha spiegato il direttore creativo di Mugler, Casey Cadwallader, parlando della campagna. “Stavamo cercando di rendere i vestiti il ​​più piccolo e spoglio possibile e cercare di portarli al massimo. Cercando di lavorare posizionando forme sul corpo che sembravano trattenute lì senza gravità”, ha aggiunto Cadwallader.

LA CARRIERA DI LOURDES LEON

Lourdes Leon è la figlia maggiore di Madonna. Non ha intrapreso la carriera della madre, preferendo al palco la passerella. È già un nome affermato del fashion, nonostante la sua giovane età. Ha lavorato con SKIMS, Versace, Jean Paul Gaultier e Savage x Fenty, tra gli altri.



Nonostante sia inevitabilmente cresciuta con “privilegi estremi”, per sua stessa ammissione, Lourdes ci tiene a sottolineare che non riceve aiuti finanziari da sua madre. L’ha detto durante un’intervista uscita lo scorso ottobre per il podcast “Interview” condotto dall’attrice Demi Mazar. “Non riceviamo aiuti nella mia famiglia. Ovviamente sono cresciuta con privilegi estremi. Non si può negarlo”, ha affermato Lourdes Leon parlando con Mazar. E ha aggiunto che ha acquistato il proprio appartamento e si è iscritta al college con i suoi risparmi, senza aiuti finanziari di mammà insomma.

“Penso che mia madre abbia visto tutti gli altri figli di personaggi famosi e abbia detto: ‘I miei figli non saranno così'”, ha concluso la figlia della popstar.



