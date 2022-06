Addio a Julee Cruise, la voce della serie tv Twin Peaks

Si è spenta all’età di 65 anni, la cantante, storica collaboratrice di David Lynch. A comunicare la notizia è stato il marito Edward Grinnan con un post su Facebook

La cantante Julee Cruise, a lungo collaboratrice di David Lynch è morta all’età di 65 anni. Nel 1990 arrivò in vetta alle classifiche. Grazie alla canzone Falling, tema principale della serie tv Twin Peaks, l’artista aveva raggiunto negli anni Novanta la settima posizione in classifica nel Regno Unito, le prime posizioni in tutta Europa e la prima posizione in Australia. Successivamente il brano venne inserito nel primo album di Julee dal titolo Floating into the night. Tra i successi della cantante americana da segnalare anche la cover della celebre y Summer kisses, winter tears di Elvis Presley che il regista tedesco Wim Wenders utilizzò per la colonna sonora del film Fino alla fine del mondo.

Nata a Creston, il primo dicembre del 1956, Julee Cruise aveva iniziato la sua collaborazione con il regista David Lynch nel 1986. L’artista americana, infatti nel film Blue Velvet, cantava Mysteries of love, brano scritto da Angelo Badalamenti. Il sodalizio con Lynch è proseguto poi nel 1990 come attrice nella pièce teatrale Industrial Symphony No 1, uno show di avanguardia in cui interpretava il ruolo del personaggio “The Dreamself of the Heartbroken Woman” al fianco di Nicolas Cage e Laura Dern. Sempre negli anni Novanta, aveva sostituito Cindy Wilson in diverse tappe del tour del gruppo The B-52s.

La Cruise ha anche recitato nella serie tv Twin Peak nel ruolo della cantante di un locale notturno eseguendo i seguenti brani The Nightingale, Into the Night, la celeberrima Falling, The World Spins e Rockin’ Back Inside My Heart. Julie ha fatto un cameo anche finale del 17º episodio della terza stagione di Twin Peaks andata in onda nel 2017. In quell’occasione ha cantato il brano. The World Spins.

Nel 2018 aveva annunciato pubblicamente di soffrire di lupus accompagnato da dolore cronico.

Ecco la traduzione italiana del post che il marito di Julee Cruise, Edward Grinnan, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook

“Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Nessun rimpianto. Lei è in pace. Ha avuto una carriera musicale molto varia, spesso diceva che il tempo trascorso a sostituire Cindy (Cindy Wilson cantante dei B-52s, ndr) è stato il periodo più felice della sua vita da performer. Gli sarà per sempre grata. Quando si è avvicinata per la prima volta al microfono con Fred e Kate (Fred Schneider e Kate Pierson altri due componenti dei B-52s, ndr), disse che era come stare nei Beatles. Li amerà per sempre e non dimenticherà mai i loro viaggi insieme in giro per il mondo. Io ho suonato “Roam” durante il suo trapasso. Ora vagherà per sempre. Riposa in pace, amore mio.”.