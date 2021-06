Uomini e Donne è finta tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. Il lungo sfogo dell’ex tronista

Le parole di Jessica su Instagram confermano la fine della storia con l’ex corteggiatore.

Dopo lo sfogo di qualche giorno fa, l’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini ha confermato la fine della relazione con l’ex corteggiatore, Davide Lorusso. La 28enne originaria di Gavignano Sabino nelle scorse ore ha pubblicato alcune storie su Instagram che sembravano riferirsi proprio a bartender lombardo. “Ciò che trascuri diventa di qualcun altro […]. E alla fine è tutto qui…mi conosco… Non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida…o gela…o brucia…” ha scritto Jessica. Contrariamente ad altre volte quando ai primi rumors sulla rottura l’ex tronista aveva subito smentito, questa volta l’ex tronista è tornata sui social confermando la fine della relazione.

A tal proposito, la 28enne, ha condiviso diverse stories in cui ha elencato tutte le critiche che ha ricevuto commentandole:

“Ma perché non vi date una sciacquata alla bocca tutti quanti, che vergogna di gente. Ma ci conoscete? Ho letto: ‘lui è troppo per lei’ (je piacerebbe – gli piacerebbe)”

Jessica ha anche commentato anche il gossip su Fabrizio Corona con cui, ha precisato esistono solo rapporti di lavoro: “Ho letto: ‘lasciala con Corona, è l’uomo per lei (non si sa mai nella vita, Fabrizio è una bellissima persona)”.

E ancora: “Ho letto: ‘è durata pure troppo’, ma la storia era vostra? Ho letto: ‘lei girava sempre con gruppo di amici (quindi?). Un popolo di giudiconi, pecoroni, ignorantoni, che si battono il petto. Ma pensate alla vostra di vita e pensate prima di parlare”. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha parlato al passato, confermando la fine della storia con Davide. Non si conoscono ancora i motivi, ma sembra che non siano rimasti in buoni rapporti. I due ragazzi hanno anche smesso di seguirsi sui rispettivi profili social.

comingsoon.it