Paura in volo per Joe Bastianich: ​cosa è successo

Attimi di panico su un volo della Delta Air Lines sul quale si trovava anche Joe Bastianich. Un uomo ha dato in escandescenza fuori dalla cabina di pilotaggio e alcuni passeggeri sono stati costretti a intervenire per bloccarlo, legarlo e consegnarlo alle autorità. A riprendere la scena è stato proprio il popolare giudice di MasterChef, che con il suo cellulare ha immortalato il momento in cui il folle è stato legato e trascinato lungo il corridoio centrale.

Joe Bastianich ha scelto di condividere i pochi secondi del filmato sul suo canale Instagram, attirando l’attenzione dei suoi follower sull’incredibile vicenda vissuta. L’imprenditore italo-americano si trovava a bordo del volo della compagnia di bandiera statunitense, Delta Air Lines, 386 decollato da Los Angeles e diretto a Nashville. E sul web ha raccontato: “Un folle si è precipitato nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo doveva atterrare”. Nel descrivere la scena, Bastianich ha invitato i suoi seguaci a “non drogarsi”, dando a intendere che il folle a bordo del velivolo fosse sotto gli effetti di qualche sostanza stupefacente.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato però bloccato da alcuni passeggeri che, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze, sono intervenuti: “Alcuni passeggeri coraggiosi lo hanno bloccato, immobilizzato a terra e poi lo hanno legano”. Nel filmato condiviso sulla sua pagina Instagram l’ex giudice di MasterChef, che a New York ha alcuni ristoranti italiani molto apprezzati, si vedono alcuni passeggeri trascinare a terra, lungo il corridoio centrale, un uomo legato con del nastro di plastica giallo ai piedi e ai polsi. Una scena surreale ripresa con il telefonino e che la dice lunga sulla brutta esperienza vissuta da Bastianich.

Il brutto episodio non si è infatti concluso con il folle immobilizzato. Il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Albuquerque, nel Nuovo Messico, quando il volo era a metà del suo percorso. L’uomo è stato consegnato alle autorità locali e i passeggeri sono stati costretti a uno scalo imprevisto, bloccati per ore per consentire l’identificazione del passeggero, che aveva dato di matto. Il video condiviso sui social da Joe Bastianich è diventato virale in pochissimo tempo e qualcuno ha ironizzato collegando l’episodio a quello dell’italiana che, giorni fa, aveva dato in escandescenza su volo per Milano di ritorno da Ibiza.

Novella Toloni, ilgiornale.it