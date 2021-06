Emilia Clarke pubblica il fumetto di Maya, eroina con superpoteri molto particolari

L’attrice inglese Emilia Clarke, nota per la sua interpretazione nel ruolo di Daenerys nella serie Il trono di spade, ha reclutato un team creativo tutto al femminile per realizzare un fumetto con quella che è senza dubbio una delle eroine più progressiste del genere: M.O.M.: Mother of Madness, questo il suo titolo, ruota intorno al personaggio di Maya, supereroina che scopre di avere poteri speciali durante il suo ciclo mestruale. Il fumetto è stato scritto dalla stessa Clarke insieme a Marguerite Bennett e disegnato da Leila Leiz, l’autrice di Horde. Uscirà a luglio per Image Comics. “Ho scoperto che il 16 per cento dei creatori di fumetti sono donne e che soltanto il 30 per cento dei personaggi dei fumetti sono donne, anche se circa la metà degli acquirenti di fumetti sono donne”, ha spiegato la Clarke. “C’era qualcosa che non andava, tutti segnali che mi hanno spinta a dare il mio contributo”. La protagonista di M.O.M. è dunque Maya, una madre single sempre troppo indaffarata la cui vita viene completamente trasformata dalla scoperta di avere dei superpoteri. “L’idea del personaggio mi è arrivata riflettendo sul fatto che per essere una madre single in un mondo come questo dovresti avere dei superpoteri, hai bisogno di una forza sovrumana per farcela. Lo capisci quando a 30 anni i tuoi amici iniziano ad avere figli e ti rendi conto della fatica che si fa”. Tutto cambia per Maya con la scoperta dei superpoteri durante il ciclo mestruale: “Il gonfiore, la crescita dei peli, gli sbalzi d’umore, l’acne, odiamo tutto di quei giorni” ha sottolineato Clarke, “‘e se lo trasformassimo in una risorsa?’ ci siamo dette quando abbiamo cominciato a riflettere sul personaggio: così, quando Maya ha paura diventa invisibile, quando è arrabbiata trova una forza sovrumana. E può dondolarsi come Spider-Man utilizzando i peli delle sue ascelle”. Per il fumetto, che verrà pubblicato il 21 luglio, sono già aperte le prevendite.

