COSMOPOLITAN TANTE NOVITA’ PER ESSERE SEMPRE PIU’ COMMUNITY

Contenuti per vivere meglio, sondaggi in rete, nuove rubriche on line, IG stories con artisti e un grande sostegno al Pride per dire #ioamo liberamente: ecco le iniziative che animano in modo dinamico e coinvolgente l’audience del brand. E intanto si avvicina Dance With Cosmo.

E’ un grande giugno per Cosmopolitan, il lockdown non ha fermato la straordinaria carica di energia della testata Hearst, ma anzi ha permesso di sviluppare progetti sempre più coinvolgenti per la grande community che si identifica nel brand, chiamata ad un ruolo attivo dalle numerose attività e dalle proposte del magazine, in edicola oggi, del sito e dei social media – FB, Instagram, Pinterest e TikTok. Cosmopolitan è in edicola con il nuovo numero, super energetico già dalla copertina con un’inedita Lucy Hale, l’attrice diventata famosa per Pretty Little liars:

racconta la sua nuova consapevolezza (“è bello riuscire a fregarsene di certe cose”), la conquista dell’autostima e della body confidence e il suo ruolo nell’ultimo scintillante spin-off di Riverdale, Katy Keene, dove interpreta un’aspirante fashion designer. All’interno, la psicoguida happy per vivere al meglio questa fase delicata con consigli degli esperti per affrontare problemi di soldi, tornare a vivere le relazioni e i rapporti di amicizia extra-zoom e rimettersi in gioco nel mondo del lavoro. Altro servizio molto utile: le dritte delle career coach per fare rebranding su tutti i propri profili social e fare colpo sui cacciatori di teste oltre ad un report di attualità con le storie in prima persona di sette ventenni lesbiche.

Giugno è, infatti, il mese del Pride, un tema molto importante per Cosmopolitan che – in tutto il mondo – si batte per l’abolizione delle etichette di genere, contro i pregiudizi per valorizzare l’unicità di ogni individuo. Cosmopolitan Italia lancia quindi #ioamo, l’hashtag che servirà alla community per postare storie e foto in cui dichiara il proprio amore libero. Dal 19 al 28 giugno il brand pubblicherà sui propri canali social interviste sul tema in diretta live, mentre il 27 giugno su www.cosmopolitan.com/it verrà pubblicato un longform dedicato proprio alla storia e al significato della manifestazione più importante della comunità LGBTQ.

Cosmopolitan intensifica in questo periodo l’attività di engagement della community grazie asondaggi e instant poll settimanali per conoscere sempre meglio i gusti e le preferenze degli utenti. Si comincia con la domanda “Quanto ami il tuo corpo?” Ovviamente le risposte saranno utilissime per sviluppare contenuti sempre più aderenti alle necessità e alle preferenze del pubblico. Con la rubrica Ask Cosmo su IG la redazione è a disposizione per rispondere in diretta a domande su tantissimi argomenti. Tra gli esperti coinvolti, l’astrologo Stefano Vighi che ogni lunedì dà l’avvio alla settimana raccontandoci l’influsso degli astri, mentre il 17 giugno si parlerà di moda, il 24 giugno di bellezza.

Ask Cosmo prevede due appuntamenti a tema grow up, un appuntamento a tema tatuaggi – 8 luglio-, uno a tema beauty con focus sui capelli – 15 luglio-, il 29 luglio l’appuntamento è dedicato all’amore e alle relazioni. Continua su IG anche il format stories con interviste a personaggi del panorama musicale italiano che permette alla community di Cosmopolitan di connettersi direttamente e fare domande ai protagonisti della rubrica: Francesca Michielin, Margherita Vicario, Federica Carta, Mr Rain, Coco Rebecca, Joan Thiele, Random e Chadia e molti altri nel mese di luglio.

Super coinvolgente per la community è anche l’attività di preparazione alla prima edizione di Dance With Cosmo, l’attesissimo evento digitale in collaborazione con il MAS, Music Arts & Show, che si terrà il 5 settembre. E’ stato completato il primo dance lab dei tre previsti e dopo il successo dell’influencer Emma del Toro (200.000 follower su IG) adesso è il turno di Valentina Vernia ( 177.000 follower su IG) e del suo dance lab dedicato all’hip hop a tema afro. Nelle prime 4 settimane del progetto i video e i testi prodotti hanno avuto una reach di quasi 2 milioni di utenti sulle diverse piattaforme, un segnale che Cosmopolitan sa dialogare con il suo pubblico di centennials, una generazione per la quale la musica e la danza sono esperienze di condivisione con gli amici e opportunità per creare gruppi e communities.