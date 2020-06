Alfonso Signorini in copertina sul nuovo numero di ‘Chi’, il giornale che dirige: Selvaggia Lucarelli lo attacca

Il direttore del magazine troneggia sulla cover di questa settimana. Con una battuta la giornalista lo accusa di scarsa modestia

Da semplice insegnante di scuola superiore ad uno dei volti tv più di successo di Mediaset: l’ascesa di Alfonso Signorini non sembra volersi arrestare. Il 56enne questa settimana è anche sulla copertina di ‘Chi’, uno dei magazine di cronaca rosa più venduti d’Italia. Il particolare, non tanto piccolo, è però che lui della rivista è anche direttore, come sanno tutti gli appassionati di gossip. Così Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire l’occasione per tirare più che una frecciatina ad Alfonso, reduce dal successo dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, la prima che lo ha visto nelle vesti di conduttore.



La nota giornalista, seguitissima sui social, ha accusato Signorini di scarsa modestia. Condividendo la copertina del magazine sul suo profilo Instagram, la 45enne ha scritto: “E dopo Beppe Sala che legge il suo libro, abbiamo Signorini che si mette in copertina sul suo giornale. Aspettiamo che Papa Francesco si autoproclami santo”.

Recentemente Alfonso, che prima di diventare conduttore del GF Vip ne è stato a lungo opinionista di punta, ha svelato che Mediaset lo ha incaricato di mettere in piedi una nuova edizione del reality da far partire a settembre (sono saltate sia l’Isola dei Famosi, troppo difficile da organizzare al tempo del Covid, sia la versione Nip). Lui ha subito accettato la sfida e ha fatto sapere di essere molto attivo insieme al resto della produzione. Stanno cercando i famosi da far entrare nell’appartamento di Cinecittà e sembra che si siano candidati in tantissimi visto che i compensi per attori e cantanti in questo periodo sono crollati vertiginosamente e tutti sono alla ricerca di nuove fonti di reddito.

“Abbiamo fatto i provini a oltre 40 vip. Siamo nel bel mezzo dei provini. Io da casa a Milano e gli altri da Roma con Zoom. Fino a ieri pensavo a una canzone della Carrà se dicevi Zoom, ora ho capito che si tratta di un programma le videochiamate. Sarà un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto 40 vip e tra poche settimane passeremo in rassegna i giovani. Con set e concerti chiusi ci siamo trovati molti nomi”, ha spiegato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.





Gossip.it