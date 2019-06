Steven Spielberg, da produttore a sceneggiatore di serie tv: scriverà un horror a puntate “spaventosissimo”

Al lavoro, come produttore esecutivo, per numerosi prodotti seriali televisivi, ora metterà la sua firma sulla storia di un progetto seriale, di circa 12 episodi, per la piattaforma digitale Quibi

La serialità ha sempre affascinato Steven Spielberg, nonostante il suo notorio odio per Netflix. Dopo aver lavorato, nel 2016, come produttore esecutivo su Falling Skies (Fox) e, in precedenza, su Minority Report, tratta dal film omonimo, Under the Dome e tante altre, ora scriverà la ‘sua’ serie “molto inquietante” su una nuova piattaforma digitale, Quibi, che sarà inaugurata nell’aprile del 2020. Quibi, che può essere utilizzata tramite smarthphone grazie all’agilità dei contenuti (episodi della durata massima di 10 minuti) è stata annunciata lo scorso gennaio da Jeffrey Katzenberg, produttore cinematografico e co-fondatore insieme a Spielberg e a David Geffen della casa di produzione DreamWorks. Katzenberg, durante un incontro di presentazione della piattaforma, ha svelato: “Steven Spielberg è arrivato e ha detto: ‘Ho una storia super spaventosa che voglio assolutamente realizzare’. La sta scrivendo lui stesso. Non ha scritto nulla da un po’ di tempo, così averlo con noi come sceneggiatore è fantastico”.La serie horror sarà composta da circa 10, 12 ‘episodi’, come li definisce Quibi, e Spielberg ne ha già scritti 5 o 6. Il programma è attualmente in via di sviluppo e il titolo provvisorio è Spielberg’s After Dark. E, proprio per via di quel ‘After Dark’, cioè ‘Dopo che sarà diventato buio’, agli utenti viene chiesto di guardare la serie solo dopo il tramonto, per la precisione a mezzanotte. Anzi, saranno obbligati a farlo: la app di Quibi sarà infatti settata per attivarsi da sola, con un timer che apparirà sullo schermo a conteggiare il tempo mancante alla trasmissione dello spettacolo. L’ora esatta l’ha scelta Spielberg: l’ora del terrore.

repubblica.it