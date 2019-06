Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt hanno detto sì

La figlia dell’attore ed ex governatore della California si è unita in matrimonio con il divo di Jurassic World

Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt si sono sposati. Dopo sette mesi di fidanzamento, il divo di Jurassic World, dei Guardiani della Galassia e di Avengers e la figlia dell’attore ed ex governatore della California, hanno detto sì. Nozze lampo e segretissime, che si sono celebrate l’8 giugno a Montecito, in California, come spiega People.

«Oggi è il giorno più felice di sempre per Katherine» ha riferito una fonte vicina alla coppia a People. «Non ha mai smesso di sorridere. E Chris sembrava stordito dall’eccitazione».

E sul luogo del lieto evento ha aggiunto: «Era bellissimo. Un sacco di fiori e verde ovunque. Un ambiente molto romantico per un matrimonio».

L’attore, 39 anni, aveva annunciato le nozze lo scorso gennaio con un post su Instagram e una foto in cui Katherine, 29 anni appassionata di animali e scrittrice, sfoggiava il grosso anello di diamanti ricevuto in regalo dal divo. «Dolce Katherine, sono così felice che hai detto “sì”! Sono elettrizzato all’idea di sposarti».

«Siccome i paparazzi sono sempre accampati qui fuori, davanti alla nostra casa, e documentano, che ci piaccia o no, tutto quello che facciamo, abbiamo preso in mano la situazione rilasciando questa dichiarazione», aveva spiegato Pratt annunciando la volontà di sposare Katherine.

La coppia si era mostrata ufficialmente poco dopo l’ufficializzazione dal divorzio con l’attrice Anna Faris, con cui Pratt si era sposato nel 2008 e con cui ha un figlio, Jack. Dopo la separazione i due hanno deciso di non vivere troppo distanti fino a quando il loro bambino non avrà finito le elementari.

Alessia Arcolaci, Vanity Fair