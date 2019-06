Il tatuaggio di Emily Ratajkowski è super hot

Emily Ratajkowski fa un graditissimo regalo di compleanno ai suoi fan su Instagram mostrando un tatuaggio particolarmente “caldo”

Basta davvero poco a Emily Ratajkowski per catturare l’attenzione dei suoi fan. La top model statunitense è indubbiamente una delle donne più desiderate al mondo. I suoi ammiratori, numerosissimi, provengono davvero da ogni lato del pianeta. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, che con 23 milioni di follower è uno dei più seguiti sul web.E proprio sul suo profilo ufficiale è possibile ammirare alcune immagini del compleanno della sexy Emily. La modella ha deciso di festeggiare i suoi 28 anni in un modo davvero particolare. Il regalo lo ha fatto lei ai fan, mostrando un tatuaggio in una zona decisamente “off-limits”.

Il nuovo tatuaggio di Emily

Emily Ratajkowski ha compiuto 28 anni. La sexy modella ha condiviso alcune immagini dei suoi festeggiamenti con i fedeli follower di Instagram. Ma è stato un video in particolare che ha attirato l’attenzione di tutti. Un video in cui Emily mette in bella mostra un nuovo tattoo. In una zona del corpo decisamente “hot”. Ebbene sì, stavolta Emily si è davvero superata. La super modella è solita mostrarsi in tutta la sua bellezza, soprattutto indossando costumi minuscoli che lasciano poco spazio all’immaginazione. Ma il particolare del tatuaggio ha davvero mandato in tilt i fan. Un tatuaggio adesivo, c’è da dire, ma comunque pazzesco.Questo perché la Ratajkowski ha deciso di attaccarlo proprio lì, poco sopra il suo lato B. La scritta ‘emrata’ rappresenta il suo nickname di Instagram, con il quale è conosciutissima sui social. Insomma, una Emily mai banale.

Alessandro Pagliuca, ilgiornale.it